死因、現場狀況共4大疑點 謝侑芯命案轉「謀殺案」偵辦

黃明志捲入網紅謝侑芯命案，大馬警方改以「謀殺案」偵辦，因為案件疑點重重。法醫高大成就猜測，可能是有涉及「餵毒」的情況，調查方向才會轉變。而馬來西亞當地律師則表示，當地檢方會先謀殺罪做為調查基準，等到找到證據，確認不是故意謀殺，才會改判較輕的罪刑。

網紅謝侑芯命案，從猝死轉謀殺案辦，大馬警方認為全案疑點重重，謝侑芯被發現時，倒臥飯店浴缸，但浴室沒有水還異常整潔，警方懷疑遺體有被移動過，而醫院初步通報，死因是心臟病發，但家屬認為，謝侑芯平日身體健康，不懂怎麼突然心臟有問題，而猝死懷疑不單純。

法醫高大成：「可能黃明志和這個女孩子吃藥，兩個人都睡著，這個女孩就身亡，因為呼吸不順，就自然而然身亡，很多女孩吃藥有個壞處，女孩子一般都有二尖瓣膜脫垂症，有心律不整有心臟問題，引起心室顫動就這樣死掉。」

見救護急忙走？遭攔下搜出毒品，黃明志供稱，第一時間有幫謝侑芯做CPR，但搶救無效，直到救護車抵達，他神情慌張想逃離飯店，引起警方注意，後續身上被搜出毒品，尿檢更呈現陽性反應，甚至全案上個月22日，超過10天才被爆出來，當地媒體指出，剛好適逢東盟峰會，各國領袖就在案發酒店周遭，當局低調處理案件情有可原。

法醫高大成：「可能警方認為說，應該是你餵毒餵到他吸到死亡，是不是被餵毒比較重要，可能這人平常沒吸毒，就是被餵毒嘛。」

馬來西亞當地律師也表示，只要是碰上毒品或殺人罪，都會先以從重罪刑來偵辦。

馬來西亞律師戴子豪：「馬來西亞檢控官，尤其是毒品和謀殺方面，都會以最高的不讓這個人被保釋出去，有非常確鑿證明說，有謀殺的意圖在，就會維持謀殺罪，後期調查發現沒有蓄意謀殺前提，就會降到誤殺，就可能可以被保釋出來。」

諸多疑點，當地警方仍抽絲剝繭，盼給死者家屬一個交代。

