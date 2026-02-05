死守新北？尚毅夫示警黃國昌兩條路：藍白合恐就此翻船

資深媒體人陳東豪、尚毅夫4日在《震傳媒》共同主持網路節目《新聞！給問嗎？》。 圖：翻攝 Z.Media震傳媒YT頻道

[Newtalk新聞] 民眾黨昨（4）日正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長，而他本人也在本月1日正式成立競選總部。外界關注年底新北市長選戰藍白是否會進行整合，還是黃國昌會參選到底。對此，資深媒體人尚毅夫昨日直言，如果黃國昌參選到底，導致民進黨提名的蘇巧慧當選，那麼藍白合就會「掰掰」；此外，他也說，如果黃國昌參選到底但被棄保，票很少，「那他也掰掰了」。

資深媒體人陳東豪、尚毅夫昨日在《震傳媒》共同主持網路節目《新聞！給問嗎？》。針對黃國昌，尚毅夫指出，黃國昌今年有3個定數與1個定數。第1個定數是卸任立委，這已經發生；第2個定數是今年10月28日新北市長侯選人登記當日，如果黃國昌的到底，命運會是怎樣；第3個定數是，今年12月底民眾黨主席任期屆滿後，黃國昌未來會是怎樣。至於唯一不定數就是「北檢什麼時候開始辦他？」

廣告 廣告

陳東豪表示，如果自己是黃國昌，會希望北檢對自己有大動作，因為除了有政治操作空間外，其聚集政治能量效果也很好，而且最好是過完年以後，北檢馬上來搜索，然後把自己押起來，「那黃國昌就漂亮了！」他也提到，藍軍、尤其是深藍，其實現在最喜歡是黃國昌，其中有不少人認為藍白合是黃國昌奠定的基礎，對民眾黨創黨主席柯文哲則一直是戒慎恐懼。

針對黃國昌在年底新北市長選到底的可能，尚毅夫分析，如果黃國昌選到底，導致國民黨候選人落選，民進黨蘇巧慧當選，那麼藍白合就「掰掰了」。因為對國民黨來說，丟掉新北是極度嚴重的大事，藍營基層會火大；若黃國昌被棄保、票拿很少，「那以後大家玩棄保就好，黃國昌也掰掰了，所以你說黃國昌願不願意選？」

陳東豪指出，黃國昌不可能在「什麼都沒拿到」的情況下就宣布不選，因此關鍵在於國民黨必須「拿出東西」。他也持續觀察，過完年後，國民黨究竟會端出什麼條件，讓黃國昌有一個合理的不選理由。

尚毅夫則認為，接下來要觀察的是黃國昌如何「下台階」，因為他背後還有柯文哲的牽制與壓力。對此，陳東豪進一步直言，真正的問題其實是「柯文哲要什麼？」畢竟在新北市，民眾黨具備當選實力的市議員參選人，本來就不需要國民黨的禮讓。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文稱別怕九二共識「幫你收驚」 賴清德：她真的是中國人積極推展統一

破解李貞秀「避重就輕的詭辯」翁達瑞：重點是雙重國籍、知法犯法