死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇
華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以來，這座城市一直是烏克蘭抗俄的堡壘，俄國攻占它將是宣傳上的勝利。
然而有專家表示，撤退並為未來的抗俄戰鬥保存有生力量的時候到了。目前波克羅夫斯克內，幾乎只見流浪狗成群遊蕩，俄軍每小時都丟下滑翔炸彈，空中屢見其無人機。烏克蘭守軍估計，當地俄方無人機的數量達烏方十倍。
波克羅夫斯克烏軍對外媒坦言，部分部隊的編制，只有滿編的兩成。烏軍第六十八旅一位偵察連連長說，其實早該撤離，這些損失不值得、毫無意義。
烏克蘭智庫「國家戰略研究所」研究員、烏克蘭非營利組織「活著回來」分析師畢利斯可夫說，俄國總統普亭將利用波克羅夫斯克失守，說服美國總統川普俄國勢必打贏俄烏戰爭和美國援烏的徒勞無功。
華爾街日報六日報導說，俄軍終於攻占波克羅夫斯克，將鞏固普亭對川普有關俄烏戰爭的論述，即川普政府軍援基輔只是浪費資源。
想活命快投降！俄對「紅軍村」下最後通牒 焦土戰開打
俄羅斯改變戰略，強攻烏軍後勤補給重鎮「波克羅夫斯克」，俗稱的「紅軍村」，美國智庫學者分析，若奪下這座城市，將是俄羅斯資訊戰重大勝利。有前線的烏軍坦言，雖然俄軍還沒完全佔領，但是，烏軍面臨「步兵嚴重不足」的困境。現在，俄羅斯國防部發出最後通牒，喊話駐守的烏軍想活命，就必須投降。TVBS新聞網 ・ 1 天前
拉脫維亞新攔截無人機 AI自主操作守護東歐防線
歐洲國家拉脫維亞5日公布了一款新型「烈焰」攔截無人機，由AI人工智慧驅動，具有自主追蹤目標引爆目標彈頭、或對動力進行攻擊的能力，預計將成為北約東部防線重要的反無人機武器。另外，烏克蘭的東部前線城市波克羅夫斯克則是出現短缺士兵，讓前線士兵陷入苦戰，一旦遭到俄軍攻破戰況將會烏克蘭不利。公視新聞網 ・ 1 天前
（影）烏軍濃霧中擊退俄軍滲透! 紅軍城激戰重創俄軍 還從「這裡」發動反攻
[Newtalk新聞] 近期，烏克蘭東部戰線持續激烈交火。根據烏軍總參謀部通報，儘管濃霧一度影響防禦與偵察行動，烏軍仍成功阻止俄軍在波克羅夫斯克 ( 紅軍城 )（Pokrovsk）地區的滲透企圖，並在多布羅皮利亞（Dobropillia）一帶發動反擊，造成俄軍重大損失。烏方指出，俄軍指揮部試圖利用機車隊與步兵，在濃霧掩護下從西部方向滲透至波克羅夫斯克市郊，並於人口稠密地區附近建立前進陣地。然而，烏軍偵察單位及時發現異動，迅速展開反擊行動，有效殲滅入侵部隊，挫敗俄方計畫。 為牽制俄軍在波克羅夫斯克方向的進攻，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）下令在多布羅皮利亞地區發起重點反擊。烏軍部隊運用無人機搭載擴音器廣播投降指令，並藉助秋季泥濘的地形優勢，包圍並清除多個俄軍據點。部分俄軍在彈藥與補給斷絕的情況下大規模投降，而原計畫增援的俄軍部隊則因陷入泥濘難以機動，被迫撤退。 雅布魯尼夫卡T0504 公路上有一片被摧毀的俄軍裝甲車「墳場」，損失慘重。 圖：翻攝自 X 在東部戰線的砲兵戰中，烏軍第 40 砲兵旅成功進行多次精準反砲攻擊，摧毀俄軍兩門 122 毫米 D-30 牽引榴新頭殼 ・ 15 小時前
(影) 烏軍戰況急轉直下！紅軍城保衛戰突遭重擊 後方遇襲揭內鬼疑雲
[Newtalk新聞] 今日，烏克蘭東部戰線多點爆發激烈衝突，烏克蘭武裝部隊總參謀部透過 X 帳號「Visioner」發方聲明，強調波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) -米羅尼夫卡地區的烏軍單位並未被包圍，並指責烏軍有一萬人被包圍是俄羅斯所散播相關不實訊息。 與此同時，俄羅斯佔領的頓涅茨克地區發生大規模爆炸，據「Bricktop_NAFO」及「ITDUDE Fella」等多個 X 帳號報導，目標疑似為俄軍彈藥庫，引發廣泛關注。此外，烏克蘭海軍陸戰隊第 35 營此前於 11 月 1 日在聶伯羅彼得羅夫斯克州舉行週年紀念活動時遭俄軍襲擊，據 X 帳號「NOELREPORTS」引述現場人員說法，造成 8 名士兵死亡、40 人受傷，另有 6 人失蹤，懷疑集會資訊遭內部人員洩漏。 烏克蘭海軍陸戰隊第 35 營此前遭俄軍襲擊，造成 8 名士兵死亡、40 人受傷，另有 6 人失蹤，懷疑集會資訊遭內部人員洩漏。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS 烏克蘭武裝部隊總參謀部透過 X 帳號「Visioner」發布的聲明中明確指出，烏克蘭防禦部隊正採取措施阻止敵軍向紅軍城推進，烏軍單位正在市內及俄軍試圖新頭殼 ・ 1 天前
波城失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急
（中央社倫敦6日綜合外電報導）烏克蘭東部重要據點波克羅夫斯克在俄軍蠶食下即將失守，將是俄國兩年多來在戰場最大領土收穫。分析指波克羅夫斯克攻防戰反映消耗戰略，俄烏雙方在比誰能先耗盡對方軍事資源。中央社 ・ 23 小時前
「曲線援烏」! 歐洲對烏軍援加速成型 韓、波、瑞三國打造「後備補給鏈」
[Newtalk新聞] 歐洲多國近日加快軍援烏克蘭步伐，以儘速建立起新的「後備補給鏈」，其中，南韓、波蘭與瑞典的合作模式成為焦點。俄烏戰爭周遭國家——波蘭，其國防部也宣布正式啟動全國性軍訓計劃。 波蘭國防部宣布全國性公民軍訓計畫正式啟動。 圖：翻攝自 X 據《Euromaidan Press》報導指出，南韓雖名義上仍維持武器出口禁令，但透過「後填（backfilling）」模式「曲線援烏」。該模式中，波蘭向首爾採購價值 140 億美元的新型 K2 坦克與 K9 自走砲，並將自家老式蘇製裝甲車與坦克轉交烏克蘭。 據報導，這種「代供援助」模式已被羅馬尼亞及波羅的海國家仿效；報導更指出，日本與阿拉伯聯合大公國未來可能跟進相關模式進行。 德國軍工巨頭萊茵金屬執行長透露，首批「山貓」步兵戰鬥車已完成組裝，即將運抵烏克蘭。 圖：翻攝自 X 與此同時，德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）執行長帕佩格（Armin Papperger）透露，首批「山貓」（Lynx）步兵戰鬥車已完成組裝，即將運抵烏克蘭；其中第一輛原型車已於冬季交付烏軍，用於測試和戰場適應訓練。 在空軍戰力方面，瑞典政府也正研究新頭殼 ・ 15 小時前
