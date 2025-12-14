「死後影像是為了生者」 日本學者來台交流提升病安管理

屍體會說話，但需要法醫的轉譯，新的技術出現也讓項專業被賦予更高的使命。

台大醫學院法醫學研究所舉辦首屆「台日死後影像交流研討會」，不只深化台灣法醫科學專業，提升司法鑑識品質，並推動死後影像在醫院端的臨床應用，日方專家強調，將死後影像納入醫院病安管理，具體實踐了「死後的影像診斷，是為了提升生者的醫療品質」的理念。

驗屍新突破 CT、MRI揪出客觀死因

「死後影像」，是指指運用電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）等醫學影像技術，在不破壞遺體外觀的情況下進行全身影像檢查，以診斷體內的病變與損傷。此技術可輔助傳統解剖，作為判斷死因的客觀證據。

廣告 廣告

台大醫學院法醫學研究所所長翁德怡強調，死後影像技術已經成為全球司法調查與維護院內病患安全的重要工具。

國內專家部分，法醫師賴甫睿率先報告了死後電腦斷層（PMCT）在臺灣司法案件中的實務應用。張晉誠醫師則分享死後影像與解剖病理的案例討論，探討影像如何輔助死因診斷。

日本將死後影像納入病安管理

研討會中，日本學者帶來國際視野與成熟的制度經驗。福井大學教授兵頭秀樹分享日本在死後影像教育訓練及建立國際準則的成果，並強調如何將死後影像檢查導入醫院流程的成功經驗。

他指出，日本將死後影像納入醫院病患安全管理的一環，具體實踐「死後的影像診斷，是為了提升生者的醫療品質」之理念，此一將死後影像與臨床醫療品質結合的模式，為臺灣未來的制度化發展提供重要借鏡。

此外，東京大學教授槇野陽介也說明了死後影像的基礎判讀邏輯，強調這項技術對於傳統解剖而言，具有不可或缺的互補價值。

結合3D建模 重大災難時協助罹難者辨識

在法醫科學的實務應用層面，影像技術同樣是重大突破，秋田大學教授大谷真紀展示了牙科影像結合3D重建技術的強大威力。這項複合技術，能夠在重大災難發生時，協助執行罹難者身分鑑識（DVI）的工作。

翁德怡表示，這次研討會象徵台日雙方在法醫影像領域的合作邁入嶄新階段。透過首次與日本專家的深度交流，將能促進臺灣在制度化訓練、重大災難鑑識能力，以及影像判讀品質上的全面提升。與會專家期待未來能持續擴大跨國合作，共同為司法科學與醫療品質貢獻專業力量。