死得冤枉！員工清儲槽結晶體…被「撒旦之母」索命 負責人下場曝

記者羅欣怡／桃園報導

儲存桶內的異丙醇久放變成「撒旦之母」，宋姓工人清潔時遭炸死。（圖／翻攝畫面）

桃園一間鐵工廠受其他公司委託，打算將曾存放異丙醇的儲存桶進行改裝，張姓負責人指示宋姓工人先行清洗，但在清潔過程中使用掃把清潔底部「結晶體」，意外引爆，宋男傷重不治，事後驗出結晶體就是俗稱「撒旦之母」的TATP。事發後，張姓負責人也被依過失致死罪移送地檢署，複訊後請回。

照片中，鐵皮工廠內物品被炸得四散，一旁的鐵桶扭曲變形，工作區也是一片凌亂，地面上都是爆炸後的碎屑，一旁比人還高大的儲存槽底部直接炸出一個大洞，洞外還卡著一根已經燒焦、用多條束線綁在一起的延長掃把，當時，宋姓工人拿著它試圖清除，但沒想到意外引爆。

宋姓工人清潔時，使用自製長掃把清除「結晶體」，疑似因摩擦引爆。（圖／桃園市勞檢處提供）

事後經過2個多月的調查，桃園市警察局今（5日）表示，該廢液桶內殘存的廢液為異丙醇，案發後消防局採樣檢驗出疑似TATP(有機過氧化物)成分，送桃園市警局刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP。

警方指出，驗出之TATP並非人工合成製造之爆裂物，是廢桶槽內之異丙醇溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP。經查詢國外期刊亦有相關之報導，美國化學學會（ACS）旗下期刊《ACS Chemical Health & Safety》於 2020 年刊登「化學安全：2-丙醇中形成 TATP」案例報告內容描述2-丙醇（異丙醇）在長期存放、老化與接觸空氣的情況下，意外生成具有高爆性的TATP。

儲存桶底部炸出大洞。（圖／翻攝畫面）

勞檢處指出，事發後已對該鐵工廠進行停工處分，並將調查後之檢查報告書，送交職安署審閱備查中；另外，鐵工廠的張姓負責人警訊後依《過失致死罪》移送，但因家屬未提告、勞檢報告尚未出爐，檢方將張男請回。

