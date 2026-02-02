死忠玩家太激進！《沉默之丘》導演驚爆：曾收大量「死亡威脅」

1. 接拍電玩神作壓力大，導演竟收粉絲死亡威脅？

2. 經典續作《重返沉默之丘》口碑再次面臨嚴峻考驗！

3. 視《沉默之丘》為現代藝術品！導演喊話：還想繼續拍！

【文／千尋少女】改編自經典恐怖電玩系列的全新電影《重返沉默之丘》（Return to Silent Hill），睽違20年再度重返大銀幕。曾於2006年執導首集《沉默之丘》的法國導演克里斯多夫蓋斯（Christophe Gans）近日受訪時自爆，當年接手首集時，竟因死忠玩家過於「狂熱」而收到大量死亡威脅，讓他至今仍印象深刻。

蓋斯在接受《綜藝報》（Variety）專訪時回憶，初次改編這部作品時深知責任重大，「電玩粉絲非常死忠，我記得當時收過很多恐嚇，有人直言：『如果你搞砸這部作品，我們一定會找到你。』」這份壓力讓他當年如履薄冰，也促使他在拍攝新作《重返沉默之丘》時更加謹慎。

儘管2006年首集在影評界慘遭滑鐵盧，卻在影迷間累積極高聲望，甚至成功出圈吸引非玩家觀眾。蓋斯驚喜發現，這部作品已擄獲了新一代觀眾的心，「現在許多年輕記者告訴我，他們13、14歲時看過這部片，至今依然熱愛。這讓我意識到，自己正與《沉默之丘》的二代粉絲對話，能見證作品經受住時間考驗，是件很美好的事。」

《重返沉默之丘》劇照

《重返沉默之丘》為該系列第三部電影作品，改編被譽為系列巔峰的遊戲續作《沉默之丘2》。故事講述主角詹姆斯在失去摯愛瑪麗後，意外收到一封署名為瑪麗、自沉默之丘寄出的神秘信件，引領他重回那座被黑暗與怪物佔領的恐怖小鎮。蓋斯坦言，如何在忠於原著與讓一般觀眾理解之間取得平衡，是他最大的挑戰。

《重返沉默之丘》劇照

在製作層面上，該片僅耗資2300萬美元便完工，對一部需要處理大量怪物和特殊場景的奇幻恐怖片而言，預算相當吃緊。蓋斯透露，全片拍攝僅50天、搭建了67個場景，他更投入一整年進行美術和分鏡規劃，只為確保每個細節都符合粉絲期待，「有時為了守護粉絲的堅持，我不惜而與團隊爭論。」

《重返沉默之丘》劇照

儘管挑戰不斷，蓋斯仍對該系列保有高度熱忱：「如果有機會，我會再次回到《沉默之丘》。它不僅是一款偉大的電玩遊戲，更是一件前衛且具實驗性的現代藝術品。」不過，全新續作《重返沉默之丘》上映至今口碑似乎正重演首集的軌跡，在爛番茄網上僅獲19%影評分數與29%觀眾爆米花指數。這部新作的評價能否隨著時間「逆風翻盤」，仍有待影迷與市場後續驗證。

《重返沉默之丘》現正熱映中

