死性不改！來台半年2度偷拍裙底 日本官員被求刑1年半
〔記者劉詠韻／台北報導〕日本岩手縣水產部官員佐佐木今年6月來台旅遊時，因涉嫌偷拍女子裙底遭逮；7月交保後滯留台灣，僅隔不到半年，又於11月在台北市中山捷運站周邊以手機偷拍女子裙底。士林地檢署近日偵結，認為他二度犯案仍無悔悟，依無故攝錄性影像罪起訴，並建請法院量刑1年6月。
起訴書指出，今年11月6日傍晚5時13分，佐佐木在台北市中山站4號出口前，僅見女子身穿短裙，即於手提包內，偷偷持手機開啟錄影功能，自大腿由下往上竊錄。經路人目睹異樣並提醒A女，A女當場報警處理，全案曝光。
檢方調查後認為，佐佐木為已犯刑法第319條無故攝錄性影像罪嫌，除依法宣告沒收犯案手機外，另審酌其於7月22日釋放出所，短時間再以相同手法犯案，顯然未省悟資深過錯，建請量刑1年6月，以儆效尤。
事實上，佐佐木6月來台考察農林產業，卻在返國當天，於台北捷運中山站偷拍一名女子裙底影像，遭對方當場攔下報警送辦，士檢聲押獲准後依刑法「無故攝錄他人性影像罪」起訴，並將他移審士林地院。
當時法官審酌佐佐木已坦承犯行，且為外籍人士、在台無固定住居，有逃亡之虞，應予羈押。辯護律師則表示，已暫時提供限制居住地，待日後找到旅館後再陳報法院，法官因此諭令佐佐木12萬元交保，准許停止羈押，改為限制住居。
