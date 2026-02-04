死性不改！北車借錢哥再度犯案 4個月得手5次被起訴

記者楊忠翰／台北報導

北車借錢哥紀維明又犯下5件詐欺案遭起訴。（圖／翻攝畫面）

北車借錢哥紀維明又犯案，去年4月26日到8月30日間，他在台北車站內守株待兔，並以欲搭車返回南部，錢包卻不翼而飛，需要錢購買車票為由，分別向戴姓男子等5人，借取1000到1700元不等費用，雖然紀維明有留下個人資料，但被害人撥打電話後發現，卻是無人接聽，紛紛報警處理；台北地檢署認為，紀男詐欺罪證明確，遂依法將他起訴。

檢警調查，去年4月26日晚間時分，紀男佇立台北車站地下1樓自動售票機前方，並隨機搭訕戴男，他假裝自己身無分文，欲借取1000元購買車票，戴男點頭答應並給錢後，紀男也留下假的電話號碼及姓名地址。

隔月2日晚間時分，紀男又向鄭男謊稱皮包遺失，利用相同方式騙取1500元；同年8月8日、17日及30日，紀男再向何男、吳男及鐘男等3人，分別騙走1000、1700及1200元，事後5人依照紀男提供的資訊聯繫，卻發現全是虛構的資料，5人始知自己受騙上當，憤而報警處理。

檢方認為，紀男犯行明確，迄今未賠償被害人損失，而且他一口氣犯下5起案件，犯意有別、行為互殊，建請法官分論併罰，遂依詐欺取財罪嫌將紀男起訴。

