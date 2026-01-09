死性不改！毒蟲「口鼻沾白粉」自摔落網 曾在救護車上哭喊懺悔：我有用毒品

新北市淡水區淡江大學校門口6日下午，一名32歲黃姓男子騎機車行經校門口時突然自摔倒地。（淡水警分局提供）

新北市淡水區淡江大學校門口6日下午，一名32歲黃姓男子騎機車行經校門口時突然自摔倒地。淡水警分局獲報到場後，發現黃男神情恍惚、意識模糊，口鼻處殘留明顯白色粉末，快篩結果顯示安非他命及K他命均呈現陽性反應；此外，黃男事後被發現，2年前就曾發生毒駕事故，當時送醫途中還在救護車上哀嚎哭喊：「我有用毒品！」

淡大校門口自摔 毒品快篩呈陽性

警方指出，事故發生於下午4時許，黃男因自摔受傷送醫治療，警方於當晚6時對其進行毒品唾液快篩，結果顯示安非他命及K他命均呈陽性反應。警方隨即依涉嫌公共危險罪及違反毒品危害防制條例，將黃男函送士林地檢署偵辦，並依規定製單扣車、採集尿液檢體送驗。

2年前逆撞小貨車 救護車上哭喊「我有用毒品」

警方進一步查出，黃男並非首次毒駕，2024年9月間，黃男曾在淡水水源街一段某國小前，因吸毒後精神恍惚逆向衝撞小貨車，造成雙方車頭嚴重毀損，當時黃男送醫途中還曾向醫護人員哀嚎懺悔：「我有用毒品！」，所幸事故未波及學童。

淡水警分局表示，去年9月至12月間共查獲94件毒駕案件，毒駕行為嚴重威脅用路人及校園周邊安全，對於此類惡性累犯將採取零容忍態度，持續加強校園周邊及重點路段巡邏攔檢，以防止憾事發生，守護市民與學子的安全。

