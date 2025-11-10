死性不改！33歲日本男公務員北捷「偷拍女生」 中山站2度犯案被逮「手機內滿滿裙底照」

今日又傳「攝狼」出沒北捷中山站，竟是6月曾在同地點犯案的日本公務員。（示意圖，非當事人）

日本岩手縣一名男公務員佐佐木貴法，今年6月以觀光名義來台灣，竟在台北捷運中山站使用GoPro偷拍女子裙底，檢方起訴後讓他交保，未料他上週再度回到中山站犯案，遭民眾發覺後報案，警方更從他手機查出許多不同地點的女性裙底偷拍照，受害者可能更多；岩手縣預計今（10日）將再度召開記者會回應。

岩手縣33歲男公務員佐佐木上週再度於北捷中山站偷拍女性遭逮捕。（翻攝畫面）

據報，北市警方上週五（7日）下午5點多接獲通報指出，一名身穿黑衣的男子在南京西路、捷運中山站附近，用手機藏在背包內，試圖偷拍一名穿著短裙的20歲女子裙底風光。

有民眾發現他形跡可疑、上前制止，雙方還爆發拉扯，隨後通報警方到案。警方到場一查才發現，涉案的男子是今年6月才在中山站偷拍女生裙底被逮的岩手縣農林水產部公務員佐佐木貴法。

佐佐木貴法今年6月才在中山站偷拍女性裙底被逮。（翻攝畫面）

6月中山站偷拍被判4月 檢方上訴期間竟2度犯案

據悉，當時佐佐木以GoPro在捷運手扶梯上偷拍短裙女子，當場被發現，以現行犯逮捕後遭到羈押，約關押39天後遭檢方起訴，獲得保釋，遭士林地院限制出境、出海。法院7月29日一審判決4月，可易科罰金，檢方認為太輕提出上訴，案件仍在審理中，尚未定讞。

當時岩手縣政府曾派員來台90度鞠躬公開道歉，未料佐佐木竟在定讞前又在同一地點再度犯案，且警方這次查驗他的手機，更發現大量在不同地點的女性裙底偷拍照，研判他可能犯案不只這兩次，檢方向法院聲請羈押獲准，將持續調查其犯罪情況；日媒報導，岩手縣今將再度針對此事召開記者會作出說明。

岩手縣政府6月為此職員的不法行為道歉，今也將再度召開記者會作出回應。（鏡新聞）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

