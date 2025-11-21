死推人畫面曝！愛媽嗆「觀音指示不餵狗…背因果」踢鐵板：重罰8.6萬

記者簡榮良／嘉義報導

觀音在天上直搖頭！嘉義竹崎鄉內埔村是遊蕩犬活動熱點，近一年多次發生狗追車、咬人及行人跌倒意外，居民肉體「血沿齒痕流」，全拜給一名吳姓愛媽所賜。她被逮到當場開示，說餵狗是「奉觀音指示」、「這些狗貓都是前世做不好，才來轉世」、「趕盡殺絕都會背因果」；未料，佛法超渡動保人員無起色，仍盡責將肇事犬帶回，愛媽情緒失控辱罵、出手將人往死裡推，把慈悲拋諸腦後。事後丈夫出面求情踢鐵板，被重罰8萬6000元。

愛媽情緒失控辱罵、出手將人往死裡推，把慈悲拋諸腦後。（圖／翻攝畫面）

居民永遠抱著「不曉得這次出門會帶什麼傷回來」的恐懼生存。嘉義縣竹崎鄉內埔村因愛媽長期餵養遊蕩犬，形成犬群活動熱點，近一年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，居民命懸一線。嘉義縣家畜疾病防治所今年6月接獲通報後多次前往查察，在勸導處理過程中遭餵養的吳姓愛媽辱罵、推擠，依妨害公務報案並依法裁罰。

愛媽當場開示，餵狗是「奉觀音指示」、「這些狗貓都是前世做不好，才來轉世」、「趕盡殺絕都會背因果」。（圖／翻攝畫面）

據悉，動保人員巡查時，於內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集。當人員試圖帶回肇事犬隻時，身穿粉色長褲、白衣的吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至當場開示，指稱是受到觀音提點，只要遇到貓狗討吃就得發揮愛心，畢竟牠們都是前世做不好，才來轉世，「你們趕盡殺絕都會背因果」；未料動保人員對佛法無動於衷，她改搬出自己是派出所顧問，試圖施壓，伎倆全用完，涉刑法妨害公務，被嘉畜所依法送辦。

未料動保人員對佛法無動於衷，愛媽改搬出自己是派出所顧問，試圖施壓，伎倆全用完，涉刑法妨害公務，被嘉畜所依法送辦。（圖／翻攝畫面）

雖然丈夫求情承諾不再餵養，但實際查證卻在7月、8月仍持續接獲檢舉，根本講不聽！依規定，長期餵養並具管理行為者視同飼主；該婦人餵養犬隻未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反動物保護法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，算一算裁罰8萬3000元，另因犬隻影響公共安全，再加罰3000元，共計8萬6000元。這下連觀世音也救不了。

嘉畜所表示，目前已捕捉11隻問題犬，將全數絕育並收容，不再回置原地。強調不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，也會干擾野生動物、污染環境，且餵養者拆除行為矯正器的情況時有所聞，使管理效果大幅降低。遊蕩犬也容易接觸野生動物，提高狂犬病跨物種傳播風險，一旦伴隨棄養與放養，將形成長期惡性循環，增加公部門及社區負擔。

民眾拍下愛媽將廚餘棄置餵食流浪狗，臭不可聞。（圖／翻攝畫面）

