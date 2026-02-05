死推人畫面曝！愛媽嗆「觀音指示不餵狗…背因果」踢鐵板 判決出爐

記者簡榮良／嘉義報導

觀世音在天上直搖頭！嘉義竹崎鄉內埔村是遊蕩犬活動熱點，近一年多次發生狗追車、咬人及行人跌倒意外，居民肉體「血沿齒痕流」，全拜給一名吳姓愛媽所賜。去年6月她被逮到當場開示，說餵狗是「奉觀音指示」、「這些狗貓都是前世做不好，才來轉世」、「趕盡殺絕都會背因果」；未料，佛法超渡無起色，動保人員仍盡責將肇事犬帶回，愛媽瞬間情緒失控辱罵、出手將人往死裡推，把慈悲拋諸腦後。事後丈夫出面求情踢鐵板，除了被重罰8萬6000元，近日案件判決也出爐，被依照妨害公務等罪判決吳婦拘役50天，如易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

愛媽情緒失控辱罵，出手將人往死裡推，把慈悲拋諸腦後。（圖／翻攝畫面）

去年6月，動保人員巡查時，於內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集。當人員試圖帶回肇事犬隻時，身穿粉色長褲、白衣的吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至當場開示，指稱是受到觀音提點，只要遇到貓狗討吃就得發揮愛心，畢竟牠們都是前世做不好，才來轉世，「你們趕盡殺絕都會背因果」；未料動保人員對佛法無動於衷，她改搬出自己是派出所顧問，試圖施壓，伎倆全用完，涉刑法妨害公務，被嘉畜所依法送辦。

愛媽當場開示，餵狗是「奉觀音指示」、「這些狗貓都是前世做不好，才來轉世」、「趕盡殺絕都會背因果」。（圖／翻攝畫面）

雖然丈夫求情承諾不再餵養，但實際查證卻在7月、8月仍持續接獲檢舉，根本講不聽！依規定，長期餵養並具管理行為者視同飼主；該婦人餵養犬隻未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反動物保護法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，算一算裁罰8萬3000元，另因犬隻影響公共安全，再加罰3000元，共計8萬6000元。

至於涉刑法妨害公務，近期嘉義地檢署偵查後聲請簡易判決處刑，考量吳婦與稽查員已調解成立，法院一審依照妨害公務等罪判決吳婦拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年期間保護管束，全案可上訴。

民眾拍下愛媽將廚餘棄置餵食流浪狗，臭不可聞。（圖／翻攝畫面）

