死法超乎想像噴血爆漿！死侍女星《他們要殺你》對砍馬份

〔記者許世穎／綜合報導〕被影迷譽為「恐怖片教主」的《牠》系列名導安迪馬希提，再度端出重口味新作《他們要殺你》，今(6)日曝光首支預告，融合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案與殘暴虐殺等元素，預定成為今年最瘋狂的觀影體驗之一。

該片節奏狂飆、血腥刺激，主打恐怖動作喜劇，描述一名年輕女子被迫在惡魔邪教操控下的「威吉大樓」撐過一整晚，必須破解層層詭譎又扭曲的死亡陷阱，才能逃出生天，否則就將成為下一個獻祭品。

電影由安迪馬希提坐鎮監製，並與風格鮮明的導演基里爾索科洛夫合作，將恐怖、驚悚與黑色幽默揉合成一場宛如史詩般的瘋狂對決，以張狂又另類的姿態震撼登場，劇情急轉直下、死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞全開，尺度直逼肉體極限，誓言帶給觀眾久違的銀幕極限快感。

廣告 廣告

卡司方面，在《死侍2》中飾演「多米諾」大放異彩的薩琪畢茲、《哈利波特》系列中飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓主演，還有海瑟葛拉罕、以《年少時代》榮獲奧斯卡最佳女配角的派翠西亞艾奎特等人同台演出，陣容堅強。《他們要殺你》預計於今年3月在台上映。

《他們要殺你》首支超殺預告：

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚爆婚變秘辛曝光！洪榮宏第三任嫩妻洩心聲：我不是一個工具

喪父後驚爆身世真相 簡沛恩50歲才知道「我其實不姓簡」

台東「烈酒女團」爆紅！ A-Lin、張惠妹、戴愛玲合體連Netflix都致謝

哈利王子脫離英王室 小動作頻頻為子女鋪路？

