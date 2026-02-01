死神僅差2秒！中橫公路百公斤落石墜落 女駕駛車輛遭擊中

台中市的中橫公路上於今（1日）上午11時08分許，發生一起驚險的落石事件。一塊重達百公斤的落石從邊坡掉落，正好砸中一輛正在行駛的自小客車的引擎蓋。車主張姓女子表示，當時她的車速不快，若再快個兩秒，後果將不堪設想，所幸車內乘客均未受傷，僅有車輛受損。警方接獲報案後迅速前往現場協助交通疏導，並通知工務段人員進行落石清理工作。

台中市的中橫公路上於今（1日）上午11時08分許，發生一起驚險的落石事件。（圖／翻攝畫面）

此次事件提醒駕駛人行經山區時需特別小心，特別是在雨天或天氣不佳的情況下，落石風險更高。警方呼籲民眾遵守交通規則，注意安全。

重達百公斤的落石從邊坡掉落，正好砸中一輛正在行駛的自小客車的引擎蓋。（圖／翻攝畫面）

警方接獲報案後迅速前往現場協助交通疏導，並通知工務段人員進行落石清理工作。（圖／翻攝畫面）

