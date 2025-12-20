死神張文掠過琴盒少女 沈春華揭「生死2秒」痛陳治安漏洞

娛樂中心／程正邦報導

2025 年 12 月 19 日夜晚，台北市經歷了近年來最漫長且驚悚的「血色 3 小時」。隨著 27 歲嫌犯張文在台北車站、中山商圈接連投擲煙霧彈並隨機砍人，多段殘酷的監視器畫面在網路瘋傳。資深主播沈春華在臉書發長文坦言，其中一段「琴盒少女與死神擦身而過」的畫面讓她久久無法平靜。她痛心指出，這起慘劇不僅揭示了個人生存直覺的重要性，更赤裸裸地曝露出公共安全網在即時監控與資訊傳遞上的嚴重失靈。

資深主播沈春華是榮獲13座個人金鐘獎的紀錄保持人。（圖／文總提供）

冷血的劇本：大馬路中央跪坐丟彈，裝束「進化」更顯預謀

沈春華在文中描述，嫌犯張文的犯案過程展現出令人不寒而慄的冷靜。張嫌在長達三小時的跳區犯案中，竟一度返回旅館調整裝備再度出門。在人潮洶湧的中山商圈，他甚至在眾目睽睽下，毫無遮掩地「跪坐在行人穿越道中央」丟擲煙霧彈，神情冷血得彷彿在執行一場排練已久的劇本。

細心的沈春華也察覺到嫌犯裝束的詭異變化：張嫌在台北車站時原穿著短褲，到了中山站卻多了「黑色綁腿」配件，手握閃著銀光的長刀。這種「中場換裝」的細節，凸顯了張文並非臨時起意，而是有計畫地進行階段性攻擊，而多數行人與騎士在毫無警覺下，就此與持刀惡魔正面衝擊。

張文在商旅內製作25顆汽油彈，離開時帶著長刀、土製炸彈，上街無差別砍人。（圖／翻攝畫面）

誠品南西店的微光：櫃姐與員工在恐慌中建立秩序

當暴徒闖入誠品南西店時，百貨內瞬間淪為人間煉獄。然而，沈春華在黑暗中看見了人性光輝。根據現場民眾描述，誠品的櫃姐、主管及餐飲店員工在極度恐懼下，仍保持驚人的專業與勇氣，迅速引導顧客躲進更衣室、倉庫與樓梯間。

「這些平凡人的責任感，將傷害降到了最低。」沈春華感性表示，當受困民眾在更衣室內彼此提醒保持安靜、不要發出聲響時，那種高度的自制力與相互扶持，是這場悲劇中唯一的慰藉。

張文持刀戴防毒面罩在北車M7地下捷，狂丟煙霧彈無差別砍人，星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

生死分界線：琴盒少女的生存直覺 vs. 遲疑的人群

沈春華提到，有一段畫面讓她心跳加速、久久無法平靜。一名揹著琴盒的年輕女學生，在嫌犯準備連續投擲煙霧彈的前兩秒，幾乎是本能地「加速奔離」。沈春華感嘆，少女與危機的距離僅有一步之遙，她的警覺與果斷救了自己。

殘酷的對照是鏡頭另一端，仍有許多民眾站在原地，臉帶困惑地望向煙霧，尚未意識到危險已近在咫尺。沈春華以此警示大眾：「在突如其來的危機裡，能否即時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線。」

張文持雙刀隨機殺人釀4死11傷，最後跑到誠品南西店頂樓墜樓亡。（圖／翻攝畫面）

沉重叩問：監視器在看，為何沒人攔截？

除了對倖存者的慶幸，沈春華更對公共安全體系提出了嚴厲質疑。她質疑，在長達數小時、跨多個地點的犯案過程中，為何公共安全網絡與即時反應之間出現巨大落差？明明已有煙霧、有人群奔逃，監視器也拍下全過程，為何沒能即時攔截？這是否代表監視系統缺乏即時的人力監控？北車已發生攻擊，周邊商圈為何沒能即時接收資訊？手機緊急通報系統（PWS）在關鍵時刻為何保持沉默？

張文父母到警局作筆錄，稱兩年沒跟兒子聯絡，不知道他的近況。（圖／翻攝畫面）

沈春華最後沉痛弔念了那位在台北車站挺身而出、卻不幸犧牲的 57 歲余姓男子。她強調，社會不應該依賴個人的英雄主義與犧牲來彌補制度的破口。「為逝者哀悼，為倖存者慶幸。」沈春華期許這場血淚教訓，能讓大眾學會在不確定的時代中，將「危機意識」視為一種必要的生存能力。

