死神擦肩！國道巨型傳動軸飛過來！駕駛奇蹟生還

24日上午，國道3號202公里彰化快官路段發生一起宛如電影「絕命終結站」的驚險事故。陳姓駕駛開著油電休旅車北上準備前往和美拜訪客戶，行經該路段時，突然看見一團黑煙朝他飛來，下一秒車頭便遭到猛烈撞擊。

根據國道警方調查，這起事故起因於南下車道一輛3.5噸小貨車的傳動軸脫落。這支約100公分長的傳動軸掉落後，隨即遭後方聯結車輾壓，巨大的撞擊力道使其如砲彈般彈飛，跨越中央分隔島直接砸向北上車道。

陳姓駕駛的休旅車首當其衝，猛烈撞擊導致車內3顆安全氣囊瞬間爆開，車內充滿濃厚火藥味與白煙。陳先生表示，當下時間彷彿暫停，腦中真的閃過人生跑馬燈，以為自己這次完了。由於擔心車輛起火，他急忙想要逃生，卻發現駕駛座車門因A柱變形無法開啟，一度受困車內，最後從其他車門脫困。

肇事的小貨車駕駛對於釀成大禍渾然不知，僅感覺車輛突然失去動力，直到警方通知才知道傳動軸脫落。該駕駛表示，車輛約在3個月前才做過保養，完全沒想到會發生這種意外。

這起事故除了陳姓駕駛的休旅車受損，後方一輛半聯結車也遭波及。陳先生的休旅車車頭幾乎全毀，初估維修費用高達30多萬元。國道警方及專業拖吊車司機表示，以掉落物重力加速度撞擊的力道，車輛通常會當場翻覆，陳姓駕駛能穩住車身且僅受輕傷，實屬奇蹟。

國道警七隊表示，這起事故初步認定是小貨車傳動軸掉落導致，確切肇事原因與責任歸屬仍需進一步調查釐清。陳姓駕駛事後仍心有餘悸，直呼能活下來真是神明保佑，所幸後方車輛保持足夠安全距離，否則後果難以想像。

