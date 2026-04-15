死神擦肩！國道行駛突飛來鐵條 擋風玻璃遭砸穿駭人畫面曝光

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一名駕駛日前行駛國道10號仁武段，擋風玻璃遭掉落物砸穿，畫面駭人。（翻攝當事人臉書）

國道驚險一瞬間！一名35歲莊姓男子日前行駛國道10號仁武段，車速約119公里時，突遭前方飛來一根鐵條，當場貫穿前擋風玻璃，碎片四散車內，場面驚悚。所幸駕駛冷靜控制車輛，未釀更大事故，事後心有餘悸直呼「我幸運的活了下來」。

國道為何飛來鐵條？驚悚瞬間曝光

這起事件發生在13日下午3時25分，莊男當時行經國道10號東向5公里處，正從中線車道切換至外側車道，未料前方突然飛來不明物體，幾乎沒有反應時間，鐵條便重擊擋風玻璃。強大衝擊力讓玻璃瞬間碎裂成蜘蛛網狀，中央更被砸出大洞，碎片噴向副駕駛座，鐵條則卡在儀表板上。從行車紀錄器畫面可見，若偏移些許角度，極可能直接擊中駕駛，後果不堪設想。

貨物未固定釀禍？警追查肇事車輛

警方初步研判，事故疑似為前方車輛掉落物所致，莊男事後已前往國道岡山分隊報案，警方將調閱高公局監視器畫面，進一步追查鐵條來源與肇事車輛。

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警方也強調，駕駛人在高速公路載運物品時，應確實覆蓋並捆紮固定，避免物品掉落影響後方車輛安全。依規定，若因未妥善固定導致掉落，最高可處1萬8000元罰鍰，若進一步造成事故，還可能涉及公共危險或過失傷害等刑責。

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