死神無人機沒了？顧立雄證實：但並非由贈轉賣

《聯合報》報導，美國總統川普（Donald Trump）第一任期曾批准出售4架死神無人機「MQ-9」系列的MQ-9B給台灣，爾後總統拜登（Joe Biden）加碼以總統撥款權再援贈4架MQ-9A，但在美國政黨輪替後，將「由贈轉賣」，但國防部長顧立雄回應，「美方由贈為賣」的說法完全不是事實。

川普第一任期曾批准出售4架MQ—9B（Sea Guardian）無人機給台灣，總金額新台幣217.2億元，拜登再加碼以總統撥款權（PDA）另外軍援4架MQ—9A死神（Reaper）。媒體報導這批軍援4架的規格修改為MQ—9B，但近日傳出已取消。

立法院外交國防委員會今（12/15）日邀請顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法。」顧立雄會前受訪時表示，本來要援助，卻改叫我方要買這件事情的講法，完全不實。

顧立雄表示，國防部購買4架MQ-9B的事實完全沒有任何改變，至於原來要無償軍援的4架，過程涉及到一些相關的問題跟細節，但基於台美軍事交流默契，他沒辦法公開說明細節。

