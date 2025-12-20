死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭

社會中心／程正邦報導

張文持刀戴防毒面罩在北車地下街無差別砍人，一旁星巴克的客人全程目擊嚇壞。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。

目擊者表示，歹徒佔據了M7到M8的路口，並且持續向下方的板南線月台丟煙霧彈。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

惡魔在門外：刺鼻白煙中的冷靜決策

案發當下，台北車站地下街正值下班高峰，空氣中突然瀰漫起類似硫磺與燒塑膠的惡臭異味。多名目擊者指出，當時一名戴著防毒面具的黑衣人（嫌犯張文）正手持汽油彈與長刀在街頭肆虐。就在眾人驚慌逃竄、不知往何處躲避時，緊鄰犯案現場的星巴克店員展現了驚人的警覺性。

張文戴防毒面具持刀追著路人砍，殺紅了眼，現場宛如人間煉獄。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

現場民眾在社群媒體Threads上分享，店員在察覺異狀的幾秒鐘內，便果斷按下鐵捲門開關，並大聲安撫店內顧客：「請大家往內靠，留在店裡不要出去！」事後流出的監視器畫面顯示，張文在行經該店時，曾一度隔著玻璃門朝店內張望，眼神冰冷刺骨。幸而此時鐵捲門已完全閉鎖，阻斷了他闖入行兇的可能性，這一幕讓事後獲救的顧客至今仍驚魂未定，直呼「那是與死神最接近的距離」。

星巴克店員機警拉下鐵門，救了全店客人一命。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

系統連動還是人為機警？「鐵門之爭」的真相

隨著討論升溫，網路也出現了不同的聲音。部分網友指出，北捷車站設有連動防火系統，當偵煙器感應到煙霧彈的高濃度煙霧後，防火鐵捲門會自動下降。對此，有相關產業背景的網友分析，即便有系統輔助，現場店員在混亂中能迅速引導、不讓慌亂的民眾衝出店外，同樣起到了關鍵作用。

據了解，統一星巴克體系平時針對火警與緊急突發狀況皆有固定演練，這讓第一線人員在面對如「恐攻級」的威脅時，能比一般民眾更早做出反應。相較於捷運站內當時被批評「廣播不明、導引混亂」的情況，這間民營門市的表現無疑成了對比鮮明的標竿。

事件過後，該門市的顧客評論紛紛給出五顆星好評，網友狂點讚表示：「這不是單純的系統問題，是員工的責任感救了大家」、「應該給這門市全體員工表揚加薪」。

星巴克店員安撫客人不要驚慌，先待在店裡避難。（圖／翻攝自Threads @jmmiu_tw）

