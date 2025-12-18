「死者大腦、臉部器官被當飾品賣」哈佛醫學院爆驚悚醜聞！ 停屍間主管入獄8年

案件揭露捐贈遺體管理漏洞，哈佛醫學院停屍間前主管洛奇遭判刑8年。（翻攝自google maps）

美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）前停屍間主管洛奇（Cedric Lodge）因涉嫌將捐贈遺體器官非法販售牟利，週二（16日）被賓州聯邦法院判處8年有期徒刑。洛奇的妻子丹妮絲（Denise Lodge）也因協助犯罪被判刑1年多。此案揭露了美國知名學術機構內部罕見的器官盜賣醜聞，引發社會關注。

哈佛醫學院遺體管理出了什麼問題？

檢方指出，洛奇自2018年至2020年間，將原本捐贈給哈佛的遺體器官轉售，包括大腦、皮膚、手部及臉部等，並形容其行為「如同販售飾品般」。

廣告 廣告

助理檢察官馬丁（Alisan Martin）表示，洛奇甚至提供人類皮膚給買家製成皮革，裝訂成書；而男性臉部器官也可能被擺放或用於其他不明用途。

夫婦雙雙涉案 洛奇庭上表達悔意

洛奇任職停屍間長達28年，他承認在火化前私自取走器官，辯護律師凱西（Patrick Casey）指出其行為「極其惡劣」。庭審中，洛奇本人也公開表示悔意。妻子丹妮絲則因協助處理器官交易，被判處1年多有期徒刑。

哈佛暫停接受遺體捐贈 調查擴及多人

這起案件曝光後，哈佛大學於前年（2023）暫停接受遺體捐贈5個月，以重新檢討遺體管理規範。檢方透露，除了洛奇夫婦外，至少還有6人在此案中認罪，包括阿肯色州火葬場的一名員工。

更多鏡週刊報導

有片／「濃霧罩城像末日」塞拉耶佛空汙糟到看不見路 航班取消、學校停課

北院外突遭強擁揉臉！柯文哲愣住畫面瘋傳 「女方身分曝光」網友吵翻論戰

無尾熊誤闖市區車陣中迷路！暖心司機脫外套救援 「牠緊抱扶手搭公車」萌翻網友