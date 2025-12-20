死者家屬悲問「為何一個年輕人鑄下這麼大的錯誤」 卓揆回應了

行政院長卓榮泰20日一早接連到內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問隨機襲擊事件傷者及家屬。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含27歲凶嫌在內4死，多位民眾受傷。行政院長卓榮泰今（20）天一早到馬偕醫院探視時，死者家屬向沉重地詢問，「為什麼一個年輕人會在大街上鑄下這麼大的錯誤」，卓承諾，政府在了解動機後，該檢討、該加強的會一併處理。

卓榮泰今天一早接連到內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問隨機襲擊事件傷者及家屬。

卓榮泰在馬偕醫院受訪時表示，感謝馬階醫院團隊漏夜搶救，剛剛看了一位劉先生，是台北捷運公司的同仁，基於職責所在，看到外面有煙霧、大火，衝出來撲滅時嗆傷，還好沒有其他外傷，肺部經過醫治也非常安全跟乾淨，現在正在急診觀察，或許經過醫囑就可以回去休息，呼籲北捷能給予劉先生嘉獎，成為讓大家共同學習的教材，負起責任讓可能的損害、危險降到最小。

廣告 廣告

卓榮泰指出，比較遺憾的是一位蕭先生，是路人，被張姓犯嫌持刀砍傷，現場有一位醫師對蕭先生進行必要急救，到馬偕醫院時雖然血已不再溢流，但失血量過多，馬偕團隊一直急救到半夜四點左右，還是宣告不幸。

卓榮泰說，他現場看到蕭先生的大姐跟三姐，心情很沉重，家屬希望能夠了解動機，找出家庭社會教育的原因，為什麼一個年輕人會在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸，他表示政府了解動機原因之後，該檢討、該加強的會一併處理。

卓榮泰強調，從昨天到現在，所有國內重要的鐵公路、捷運、航空站、車站都加強戒備，警員見警率增加、人數增加、配備增加，且要持續一段時間，務必要讓國人取得最大的心理安定，而警務署也正強力的在偵辦案件中。

卓榮泰提到，有一些人社群平台上放布發布不真實或引起不安的信息，千千萬萬要制止，否則政府已經通過種種管道，要揪出這些危害社會動亂的分子，呼籲民眾不要做不必要的傳播，這樣才能保持最起碼的安定，請給政府多一點時間跟信心，也給台灣多一點時間跟信心，一定努力將事件真相還給社會大眾。

【看原文連結】