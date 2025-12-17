即時中心／高睿鴻報導

每個人類總得面臨生、老、病、死等各個必經階段，而如今，台灣人口越來越高齡化，殯葬量能、管理績效，也與民眾權益越發息息相關。而內政部今（17）日公布「2025年各直轄市、縣（市）政府殯葬管理業務績效評量成績」，台北市、桃園市、台中市、台南市、南投縣、台東縣、金門縣等7縣市榮獲優等。

常務次長吳堂安親自頒發獎狀，並肯定地方政府，除了長期投入殯葬業務、努力推動及奉獻，同時也期許其他各地方政府，也能相互觀摩精進，逐步提升殯葬軟硬體服務品質，營造更加優質的治喪環境。

吳堂安指出，內政部自2011年起，每兩年辦1次全國直轄市、縣（市）政府殯葬管理業務績效評量，將全國22個直轄市、縣（市）政府分為甲組（直轄市、市）及乙組（縣）進行考核。本次獲得優等的縣市，皆由評核小組考評脫穎而出，在軟硬體服務質量方面，均有優異表現。

甲組部分，台北市政府於懷愛館完工後，大幅提升整體服務量能，並推動「永續禮廳」創新作為，以簡約、環保方式進行喪禮，值得其他縣市效仿。桃園市政府積極推動桃園、中壢兩處殯葬園區的新建工程，致力提升轄內服務量能；另配合都市計畫通盤檢討，規劃傳統公墓遷葬結合公共工程，訂有明確中長程計畫，表現優異。

以及，台中市政府積極增設環保葬區，轄內海葬、樹葬數據顯著提升，且殯葬資訊系統整合殯儀館及堂塔資料全面數位化，展現市府對殯葬業務的重視；台南市政府南區第一火化場改建完工後，火化量能大幅提升；另推動新營區火化場新建工程，完善火化設施與殯葬場所，展現積極作為。

而在乙組部分，南投縣政府首次獲得優等，縣立殯儀館擴建後，滿足縣民需求，且縣殯葬管理自治法規完備，整體管理制度健全。台東縣政府推動「公墓改善計畫」，持續補助公所辦理舊墓更新，尤以殯葬設施發展規劃白皮書的制定、禁葬率達六成的表現，展現長期規劃與具體成果。金門縣政府則積極推動多項殯葬設施改善工程，並宣導環保自然葬；公墓起掘遷葬等政策，近年環保自然葬使用人數逐年提升，值得稱許。

吳堂安強調，殯葬管理業務從制度規劃、到實務執行，均有賴中央與地方協力合作。內政部將持續透過考評機制，促進地方首長對殯葬業務之重視，並鼓勵在硬體方面，推動殯葬設施更新，加強傳統公墓的環境管理，讓公墓土地轉型作更有效的利用。內政部也期盼，軟體方面同樣能強化殯葬人員專業能力，帶動治喪禮俗的現代化，讓國人在生命最後一程，都能享有更優質與尊嚴的服務品質。

原文出處：快新聞／死者為大！高齡社會考驗殯葬量能 內政部：「這7縣市」管理績效優

