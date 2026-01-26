死者身份曝！25歲替代役…是頂大資優生遭丟包快車道「4車輾屍」母崩潰
記者簡榮良／綜合報導
兒子正值花樣年華，來不及盡孝就先走了。25歲溫姓男子昨（25）日凌晨搭多元計程車回家，半路疑似想要躺下先踹到幾次車門，被制止後又猛踹，與46歲林姓男子駕駛發生口角，慘被丟包在新北市台64線快速道路西向27.5公里處；未料，他竟原地橫躺快車道，遭4輛車接連輾過四肢變形慘死。死者溫姓男子是知名頂大資優生，擁有雙學士學位，正在鐵路警察服替代役，下個月就要退伍，正準備工作面試。
凌晨2時許，25歲溫姓男子從台北市文山區興隆路搭乘46歲林男所駕駛的多元計程車，要返回新北市板橋住處；豈料，車輛行經台64線27.5公里中和路段附近，溫男在後座要躺下來時，先是多次踹到車門，被制止後竟猛踹駕駛林男的駕駛座椅背，雙方因此爆發口角，林男氣得直接將車停在路上，趕溫男下車後，便拍拍屁股走人。
溫男不明原因，直接橫躺在快車道，幾乎沒人看得見，沒多久就陸續被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，林男開走不久後內心愧疚、認為不妥，打110報案，卻為時已晚，警方趕到現場時，溫男四肢變形慘死路邊，是否有飲酒，明天將解剖採集血液。
初步調查，溫姓死者是知名頂大畢業，擁有雙學士學位，在校成績優異，後來入伍成為鐵路警察替代役，母親盼不到他下個月退伍，先接到死訊，哭到崩潰癱軟，這個年難過。
後續調閱當時輾過溫男停在現場的2車行車紀錄器，循線找到前2輛輾過溫男的駕駛，這4名駕駛均稱天色昏暗，未注意到溫男，詢後連同林姓運將，都被依過失致死罪嫌送辦，同時林男也被警方依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款「違規減速、臨時停車或停車」、第38條第2項「計程車駕駛人任意拒載乘客」開罰，加總最重將吃上新台幣7200元罰鍰。
