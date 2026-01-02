死者身分曝！元旦「屍飄田寮河」女子獨自撐傘外出…親人等不到她回家

社會中心／陳弘逸報導

昨天（1日）是元旦，卻有民眾在基隆市田寮河喜豬橋下發現一具女性浮屍；警消獲報將人打撈上岸，確認死者為45歲簡姓女子，不明原因落水；後續警方，通知死者家屬認屍，並報請相驗，初步排除外力介入，詳細死因仍待調查。

昨天（1日）是元旦，卻有民眾在基隆市田寮河喜豬橋下發現一具女性浮屍。（示意圖／翻攝自GoogleMap）

據《自由時報》，45歲簡女昨天（1日）上午7時許，撐雨傘外出，徒步到田寮河附近，不明原因從護欄跳入河中，人被流水帶到下游喜豬橋，直到9時，才被發現時，已明顯死亡。

據悉，簡女有中度身心障礙，有就醫、服藥等紀錄，元旦不明原因出門，就沒返家；家屬接獲噩耗，並未表示意見，警方初步排除外力介入，遺體也無明顯外傷，後續將報請檢方相驗釐清死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

