死者身分曝！北市大樓惡火一對男女困浴室身亡…她兒子上班逃過一劫

社會中心／陳弘逸報導

台北市大安區光復南路上一處大樓，昨晚（1月31日）發生死亡火警。（圖／民眾提供）

台北市大安區光復南路上一處大樓，昨晚（1月31日）發生死亡火警，警消獲報前往救援，火勢雖於1小時內撲滅，但搜救過程中，在其中一戶的浴室內發現一對男女已無生命跡象，送醫搶救不治。經查，死者分別為60歲的邱姓男子及54歲許姓女子兩人是同居情侶，至於平時與女方同住的兒子，當晚因上班不在家，逃過一劫，詳細起火原因，仍待釐清。

這起火災發生在昨天（1月31日）晚上8時許，警消獲報前往救援，火勢於當晚9時18分撲滅，共疏散58人，入內搜救時，竟發現其中一戶浴室內，一對男女已無生命跡象，送醫搶救不治。

警消搜救過程中，在其中一戶的浴室內發現一對男女已無生命跡象。（圖／網友st121230 授權）

據悉，死者為60歲的邱姓男子及54歲許姓女子兩人是同居情侶，據《知新聞》報導，該屋為女方所有，平時她與男友、兒子同住，當天因兒子上班不在家，逃過一劫，詳細起火原因，仍待釐清。

