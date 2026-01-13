死者身分曝！台東7旬翁遭巨型推土機輾斃…家屬接噩耗忍痛「放棄治療」

記者陳弘逸／台東報導

台東縣鹿野鄉中華路三段巷內一處砂石場，今天（13日）上午傳出死亡事故。（圖／翻攝畫面）

台東縣鹿野鄉中華路三段巷內一處砂石場，今天（13日）上午傳出死亡事故；死者為72歲黃姓老翁，遭越南籍移工駕駛的重機具輾斃，家屬聞噩耗趕抵現場，發現傷勢嚴重，人沒了氣息，便向醫護人員哀痛表明，放棄治療；目前警方已介入調查，初步了解，死者為該砂石場的場長，詳細事故原因，仍待釐清。

老翁騎機車遭大型推土機輾過，人當場失去呼吸心跳，機車當時還卡在輪下，嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

台東縣消防局於今天（13日）上午7時30分獲報，台東縣鹿野鄉中華路三段巷內一處砂石場內驚傳死亡事故；有老翁騎機車遭大型推土機輾過，人當場失去呼吸心跳，機車當時還卡在輪下，嚴重毀損。

家屬得知噩耗趕到，見傷勢嚴重，人沒了氣息，便向醫護人員哀痛表明，放棄治療，因此，傷者未送醫，後續交由警方處理。

初步了解，死者為72歲黃姓老翁，是砂石場的場長，也是該砂石場老闆的姊夫；當時騎機車到工作區域，疑駛入重機具視線盲點，不慎遭輾斃；肇事者為越南籍移工，年齡、姓氏待查。

死者為72歲黃姓老翁，是砂石場的場長，也是該砂石場老闆的姊夫。（圖／翻攝畫面）

此案，目前警方已介入調查，詳細事故原因，仍待釐清，並報請檢方相驗，釐清死因。

