死者身分曝！科技大廠情侶…雙載遭輾爆頭亡「屍貼地彈跳一下」

記者簡榮良／高雄報導

異鄉打拼雙雙命隕！高雄路竹區今（19）日上午9時許，一名30歲菲律賓籍男移工載著32歲女友出門，行經中山路時，疑似因施工道路限縮，沒注意騎進大貨車死角內，遭大貨車從後方猛力撞擊、輾過拖行數尺，當場頭部重創身亡；監視器清楚拍下大貨車輾過人時「彈跳一下」，車輪離地幅度大，場面驚悚。據悉，死者兩人為情侶關係，女方在日月光工作，男方則在大寶精密任職，雇主說雙方今天都沒上班，不清楚要去哪裡。

死者兩人為情侶關係，女方在日月光工作，男方則在大寶精密任職，雇主說雙方今天都沒上班，要去哪裡也不清楚。（圖／翻攝畫面）

今日上午9時許，路竹區中山路因施工造成道路縮減，三角錐封閉一線道，路旁還臨停一輛砂石車，這時菲律賓籍30歲男子騎機車雙載32歲女友行經此路段，剛好前後方都各有一台大貨車夾擊，所剩空間就已不多，危機四伏。

情侶才剛被監視器拍到，從畫面左方出現沒多久，疑似是視線死角，隨即遭後方32歲方姓男大貨車駕駛撞倒，再輾過拖行數尺，車體還因此「彈跳一下」，晃動幅度大，小倆口雙雙命喪輪下。確切肇事原因仍須由交通大隊進一步調查分析與鑑定。

情侶雙載行經此路段時，前後方都各有一台大貨車夾擊，處境相當危險。（圖／翻攝畫面）

據悉，女方在日月光工作，男方則在大寶精密任職，雇主說雙方今天都沒上班，要去哪裡也不清楚。異鄉打拼好不容易雙向奔赴，卻客死他鄉，故事結局令人惋惜。

疑似視線死角釀禍，確切肇事原因仍須由交通大隊進一步調查分析與鑑定。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

