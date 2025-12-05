死背害慘學生？ 她怨台灣教育只為考試：膚淺又痛苦





台灣教育長期被批評是「死背」文化，尤其在升學壓力不斷攀升的情況下，許多學生開始反思：我們辛苦讀的內容，真的有用嗎？近日就有網友在網路論壇Dcard上分享自己的困惑，直言自己從小到大都被訓練成「為考試而背」，卻從來不懂念那麼多究竟有什麼意義，貼文瞬間在網路上激起熱烈討論。

原PO表示，死背的學習方式效率相對低很多，然而台灣許多課程並沒有花時間講原理，而是直接告訴學生「這題考這個，記起來就好」，久而久之讀書變成一種被迫而麻木的流程，沒有成就感，也越來越難從中找到動力，結果就導致學習變得又膚淺又痛苦。

廣告 廣告

▼原PO直言自己從小到大都被訓練成「為考試而背」，卻從來不懂念那麼多究竟有什麼意義。（示意圖／取自Pixabay）

貼文一曝光，不少網友認為「這個就是台灣教育」、「因為台灣喜歡用理工方法學東西，以最大化學習成效，而不是花時間讓你慢慢理解原理，都直接跟你說做法，但不告訴你為什麼」、「國外確實都要你先理解，都是要你先去思考，自己到圖書館或上網尋找答案，而不是死記」、「亞洲都這樣吧？但我覺得比中國、韓國好多了」。

▼原PO直言自己從小到大都被訓練成「為考試而背」，卻從來不懂念那麼多究竟有什麼意義。（示意圖／翻攝photoAC）

但也有不少網友提出截然不同的觀點，認為「背」本來就是學習的一部分，「有人限制你去探究問題嗎？是你自己選擇這樣的方式來應付考試」、「全世界都要背，背多背少而已，你學歷越好、越高背起來的東西不可能少，台灣是因為常規考試時間有限，才會背一堆速解公式跟標準通解、特解」、「我是覺得看你怎麼背啦，每個科目都可以用心理解，只是你想不想或有沒有時間而已」、「那是你用死背的方式在考試，現在很多老師也都會教你理解，但大部分人不想花時間，只想趕快應付考試所以用死背」。

（封面示意圖／東森新聞資料照）

更多東森財經新聞報導



少子化補習班不減反增 學費還更貴？ 網曝2大關鍵

比最後一名沒什麼！成績中等未來才最慘 網讚分析超中肯

勸學生別玩手機 師被家長揍9拳：我非常失望