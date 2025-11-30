死裡逃生！宏福苑倖存者困2.5小時 救鄰謙稱「非英雄」

倖存者威廉回憶逃生過程，還協助救出鄰居，三個人順利脫困。（圖／路透社）





香港宏福苑「世紀惡火」，倖存者威廉回憶逃生過程，打開門馬上被濃煙包圍，與死神拔河兩個半小時，還協助救出鄰居，三個人順利脫困，威廉熱心助人行為受到稱讚，但他也謙稱自己並不是英雄。

宏福苑大火倖存者威廉：「當我打開門想逃走時，一開門煙就迅速衝進來。」他是香港宏福苑大火倖存者之一，劫後餘生，回憶火勢吞噬的那一刻仍歷歷在目。

宏福苑大火倖存者威廉：「我看到窗外已經有火，並開始燒到我家窗邊，我不禁想，我家的玻璃會不會也爆了？火會不會燒到屋裡？那一刻我開始感到死亡近在咫尺，我恐懼萬分也很無助，我知道我的逃生路線，那扇門已經不再安全。」

廣告 廣告

威廉的住處，就在起火點附近，他表示當時沒聽到警鈴，接到妻子電話打開門，外頭已經伸手不見五指，唯一能做的，就是準備多條濕毛巾掩鼻，兩個半小時與死神拔河，更在與朋友的聯繫中，絕望的交代後事。

宏福苑大火倖存者威廉：「在那段時間裡，我還幫助救出了兩位鄰居，將他們帶到我這邊（屋子）。」

威廉與鄰居夫婦受困屋內多時，看著窗外火勢延燒，灰燼如「黑色雪花」飄落，以為人生即將走到終點，所幸雲梯車抵達救援。

宏福苑大火倖存者周太太：「李先生一定要我先走，我也不想浪費時間，所以第一個衝出去。」

鄰居脫困後，威廉也獲救並送醫治療，順利與妻子與兒女重逢，死裡逃生並成功救下鄰居，威廉只是謙虛表示，自己不是英雄，儘管對未來茫然，仍鼓勵災民面對生活。

宏福苑大火倖存者威廉：「我覺得我沒有資格，在這個這麼沉重的事件中，說我是英雄，我不是...。」

更多東森新聞報導

滿屋濃煙蹲身逃生 宏福苑住戶：消防員用生命來救我們

滿屋濃煙蹲身逃生 住戶憶：消防員用生命來救我們

快訊／台鐵「座椅都是火」車廂濃煙密布 列車誤點22分鐘

