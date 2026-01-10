死角跳車…30桶瓦斯「卡阿里山平交道」畫面曝！店家裝16支監視器護身

記者簡榮良／嘉義報導

沒砸到人是不幸中的大幸。嘉義縣竹崎鄉今（10）日上午8時許，發生一起意外事故，一輛載滿瓦斯桶的貨車，疑似沒固定好，加上行經有坡度、轉彎弧度大的林鐵路平交道，30桶瓦斯硬生生「像打保齡球全數跳車」，在路面滾來滾去，好險當時沒火車經過，畫面多看一眼都是驚悚。警方雖然未接獲報案，仍將依法開罰貨車司機。據悉，意外發生地處在縣市交界處，又有鐵路平交道，事故頻傳，附近業者為了自己和客人安全，一共裝了16支監視器24小時護身。

一輛載滿瓦斯桶的貨車，疑似沒固定好，30桶瓦斯硬生生「像打保齡球全數跳車」。（圖／翻攝畫面）

貨車出現在監視器畫面上，連同地面滾出30桶瓦斯，意外當下擲地有聲，一連串「噹啷」巨響，讓附近業者知道出事了，趕緊外出查看。原來是一輛載滿瓦斯桶的貨車行經竹崎鄉灣橋村崎腳林森路鐵路平交道，疑似未綁緊瓦斯桶，加上該路段有坡度、轉彎弧度大，一不小心就容易失控出車禍。

警方雖然未接獲報案，仍將依法開罰貨車司機。（圖／翻攝畫面）

「幫忙搬瓦斯桶裡面都是有瓦斯的，很重！」業者表示，這輛貨車是上坡往嘉義市方向行駛，研判「可能」側邊沒有固定好，在轉彎時瓦斯掉落。意外地點為處縣市交界，又有鐵路平交道，加上有坡度和轉彎弧度，下坡要是沒控制好，撞到店家圍欄也是常有的事，或許是被撞怕了，業者一口氣裝了16支監視器，鏡頭瞄準路口，全天候24小時護命。

對此，警方表示，今天上午某社群平台有民眾上傳瓦斯鋼瓶掉落影片，經檢視發生地點位於竹崎鄉灣橋村崎腳林森路鐵路平交道，所幸該起意外並未造成其他用路人受傷，並未接獲報案，貨車司機迅速收拾鋼瓶後離去。

不過，這個情況已將用路人置於危險之中，將調閱相關路口監視影像，通知該小貨車司機到所說明，並依道路交通處罰條例第30條1項2款開罰。

或許是被撞怕了，業者一口氣裝了16支監視器，鏡頭瞄準路口，全天候24小時護命。（圖／翻攝畫面）

