死訊瞞1年！日知名漫畫家驚傳去年逝世 消息今曝光粉絲驚呆

日本知名漫畫家魚喃キリコ，今天驚傳已於去年12月25日辭世，享年52歲，對於隱瞞1年才對外公開死訊，知情日媒今透露，這是依照她本人與家屬的意願處理。

魚喃キリコ作品《南瓜與美乃滋》中文版。（圖／翻攝讀冊生活網站）

《東京新聞通信社》在聲明中指出，「在經過1年時間後才對外報告，是遵循故人及其遺屬的意向所做的決定。」聲明高度評價魚喃的創作成就，指出她透過多部作品，以獨特視角描繪人類普遍的情感與真理，其細膩而克制的表現手法，長年獲得廣大讀者共鳴。

聲明表示，「魚喃透過作品，靜靜地剖析孤獨、痛楚與愛情等人性內在，以確實的語言與美麗的線條，對無數創作者與讀者產生了深遠影響。」聲明強調，「謹對生前給予的厚誼表達最深謝意，並在此鄭重公告。葬禮已僅由近親家屬低調舉行，也懇請外界避免對家屬進行採訪，敬請理解。」

廣告 廣告

魚喃1972年生於新潟縣，1993年以作品《HOLE》在《GARO》雜誌出道，她擅長描繪男女心中細微的情感，以壓抑般的線條以及用色獨樹一格，代表作包括《blue》、《strawberry shortcakes》、《南瓜與美乃滋》等，皆曾改編為真人電影並引發話題。

延伸閱讀

MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲