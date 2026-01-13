死訊藏兩週！大咖主持人癌逝享壽81歲 遺孀痛曝最後催淚舉動

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本資深主持人久米宏當年曾主持電視台新聞節目《NEWS STATION》長達18年多，廣為人知，但如今卻傳出在元旦因肺癌病逝，對此，經紀公司在今（13日）發布訃聞證實死訊，享壽81歲。

綜合日媒報導久米宏妻子今（13日）透過經紀公司發布消息，透露尪已於元旦離逝，不過他人生的最後一刻，依舊貫徹他的風格，一口氣喝完最愛的汽水才離開人間，彷彿重溫當年他在節目中將啤酒一飲而盡的豪氣模樣，而妻子的聲明中，字字句句都充滿對尪離世的不捨。

廣告 廣告

至於久米宏的後事規劃，經紀公司指出遵照家屬的意願，相關的流程都已經低調完成，事實上，久米宏主持風格深受大家喜愛，尤其他不以傳統的方式播報新聞，大大影響當下日本媒體的播報風格，如今他的離世，也讓粉絲難過不已。

更多三立新聞網報導

李多慧首度正面回擊林妍霏！不忍了...親揭未來「1重大改變」

3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去

宋仲基也愛香菜餅乾！來台現蹤街頭被拍 超商搜刮整袋戰利品笑了

蕭淑慎結婚8年認了「不讓小15歲尪碰」 大方同意：花錢洩慾

