死訊藏半年才曝光！資深女星今年6月驚傳癌症過世 享耆壽92歲

美國好萊塢影星瓊‧格雷格森（Joan Gregson）驚傳已於今年6月6日在加拿大新斯科細亞省離世，享耆壽92歲，死因為癌症。她曾是多部恐怖片的綠葉；令觀眾印象最深刻的，便是她在2019年憑藉飾演《牠：第二章 It Chapter Two》裡的克希夫人一角爆紅，隨後也在影集《牠：歡迎來到德利鎮》客串演出，那驚悚詭譎的笑容引發觀眾內心深處的恐懼。

綜合外媒報導，出生於法國巴黎的瓊・格雷格森，自1990年起踏入演藝圈，作品多以配角為主，累計參與超過30部影視作品，包括《吸血鬼保母》、《面具聖徒》等，最為人知的，仍是她在2019年《牠：第二章》中詮釋克希夫人一角所展現的陰森氣場，成為該片一大亮點。



瓊・格雷格森的最後演出為2025年播出的《牠》衍生影集《牠：歡迎來到德利鎮》，在劇中短暫客串。據影集攝影師安傑洛・科拉維基亞（Angelo Colavecchia）透露，當初正是他建議導演安迪・馬希提（Andy Muschietti）邀請格雷格森回歸。「我感到非常驚喜，沒想到她還在演藝圈活躍」。身為製片人，同時也是安迪姊姊的芭芭拉也表示瓊恩可能從一開始就認定這是最後告別作，「她擁有令人驚嘆的人生，大半輩子都是舞台劇演員。能邀她回歸是我們的榮幸。她在那裡（片場）時非常開心。」

