死訊藏5年！「富婆專業戶」女星離世 昔遭騙錢人財兩失終生未嫁

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中國女星董立範豐腴身材加上她豪邁的演技，令觀眾印象深刻，更有人稱她為「富婆專業戶」在許多中國電視劇中都能看見她的身影，也曾演出過張藝謀執導的電影《活著》。不過近日卻傳出她已經離世5年的消息，而有網友到墓園詢問工作人員也獲得證實。

中國女星董立範離世。（圖／翻攝自微博）

綜合中國媒體報導，起初有消息指出董立範已經離世，接著一名網友便到傳聞中董立範長眠的瀋陽某墓園確認，事後經工作人員證實此事，而從墓碑上可知董立範於2020年離世，享年56歲，且據傳董立範是因生病離世，但她的家人相當低調，不願出面說明。

廣告 廣告

此外，有人發現其實早在董立範於2023年上映的電影《夢想森林》海報上，她的名字就已用白色框標註，而這代表「示亡號」、「示歿號」，表示這位演員已經過世，只是當時未引起討論，如今死訊曝光，也讓相關關鍵字瞬間登上微博熱搜，掀起熱議。

董立範於1964年3月5日出生在瀋陽，國中畢業後，熱愛表演的她曾邊打工邊學習聲樂，還一度做過泥瓦工，直到她有次表演被工作人員發覺，才被邀請加入瀋陽歌舞團和遼寧芭蕾舞團。由於她外型福態、形象鮮明，很快便受到關注，在《現世活寶》中飾演的潑辣婦人，與國寶級演員對戲時毫不怯場，令觀眾留下深刻印象。感情部分，她生前很少向外界分享，僅透露曾被男友騙了5萬人民幣（約22萬台幣），讓她從此不相信愛情，寧願單身，所以終生未婚。





更多FTNN新聞網報導

「國民爺爺」李順載離世！享耆壽91歲 生前最後亮相曝對演戲的熱愛

《射鵰英雄傳》男星病逝！享壽75歲 抗癌20年曾獲頒再生勇士

好萊塢資深女星離世！享壽89歲 曾入圍3次奧斯卡

