死語不能亡／任容萱黑白無常尬美顏

任容萱（左2）、禾羽（左1）玩起黑白配，小編好想接下一句：「男生女生配！」

這幾年流行語充滿支味，現在的孩紙都不知道誰才是流行語的祖師爺了？趁著「死語復興運動」正夯，大家一起來複習那些曾紅極一時的台味流行語吧！（小編先噴點香水，避免飄出老人臭）

近1年未出席公開活動的任容萱，這次為了新戲《愛鄰洗衣店》浮出水面，和首度跨足戲劇的啦啦隊女神禾羽同台，是說這畫面勾起了小編的童年回憶…不正是一高一矮的黑白無常嗎？喂～嘜亂供！小編也是會怕被送去拔舌地獄der。講到舌頭，之前她和名模男友林柏澍因親親慶生而戀情曝光，如今近況？任容萱低調表示，雙方已退回朋友關係，感嘆說道：「1年可以發生很多事。」既然沒那個美國時間煲愛，玩玩小鮮肉aka小腰果（Selina任家萱兒子）也可以啦！

沒那個美國時間

源自於台灣人對美國人生活悠哉的刻板印象，意指自己很忙，沒有多餘的時間。

李沐手無遮攔好風光

李沐彎腰撿耳環，是說該遮的不是胸口，應該是裙子吧…（好險裙底也沒什麼看頭，誤）

新一代的男神收割機是誰呢？這局李沐應該可以參戰！身為「萬年高中生」的她，前後和婁峻碩、曹佑寧、周興哲共組校園CP，最近又在《如果我不曾見過太陽》和曾敬驊大搞曖昧，到底有沒有認真念書蛤？小編真的要告老師喔！（戳太陽穴）不過李沐表示，雖然戲裡在學校很受歡迎，戲外卻沒這麼多人追，搞笑說：「我只有同時被2隻狗追過，快哭出來。」醬說起來，小編人氣也很旺，被體重追、被KPI追、被帳單追…身後的冤親債主還不少。

告老師

小學生最愛使用的流行語，意思是向老師告狀。

