死語不能亡／張軒睿乖乖牌顛倒是非

張軒睿（左）一臉乖順模樣，看來是被陸夏（右）的恐怖情人氣場鎮壓住了。

這幾年流行語充滿支味，現在的孩紙都不知道誰才是流行語的祖師爺了？趁著「死語復興運動」正夯，大家一起來複習那些曾紅極一時的台味流行語吧！（小編先噴點香水，避免飄出老人臭）

當年在《狼王子》中以犬系娃娃臉暴紅的張軒睿，這幾年的戲路越來越暗黑，先在電影《泥娃娃》扮演驅魔人，最近又在《黑盒子》〈造物獄〉中成為恐怖人體雕塑，慘遭前女友用黑魔法複製「斷腿半身版」。如此犧牲的演出，博得網友大讚：「『張睿軒』很會演。」這位網友你是阿搭馬孔固力？人家叫張軒睿啦，回去罰寫100遍！（丟作業本）不過這則烏龍留言也意外釣出本尊高EQ回應：「『張睿軒』唸起來也滿順的。」這樣寵粉顛倒是非可以嗎？

阿搭馬孔固力

從日語延伸而來，字面上是「腦袋裝滿水泥」之意，形容頭腦笨拙或頑固。

柯煒林刀口求生好彩頭

李烈（右1）將彩頭掛在柯煒林（右2）身上，這架勢是要搶親ni？快把剪刀放下啊。中為9m88。

電影《大濛》入圍本屆金馬獎11項大獎，傲視群雄。其中入圍影帝的香港演員柯煒林，日前公布罹患肺腺癌，他在消息曝光後首次來台，一尾活龍的過動狀態，令人感到欣慰。不過他爆料，拍戲時只有自己天天被罵，女主角方郁婷都不會被罵，大呼：「導演很偏心！」導演陳玉勳則反嗆：「他（柯煒林）很會吵，一直問我聲音OK嗎、哪裡OK嗎？不停打斷我！」沒關係～導演不要，小編我要！不管是陪哈拉、陪睡都可以喔。

哈拉

意指聊天，「不想跟你哈拉」代表「不跟你廢話了」。

