死豬三聯單"數據有落差"疑竄改 中檢赴環保局釐清

台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟疫情後，相關疫調疏漏持續延燒！豬場在運送病死豬隻，到化製場過程中，所填報的"化製三聯單"，甲聯與乙聯的死亡豬數量有落差，懷疑有塗改與偽造情形。而持乙聯的雲林動物防疫所對外說明，"中豬"頭數有2隻的落差，台中市府已轉交檢調偵辦。

台中市議會警消環衛業務質詢，綠營議員痛批，這是盧秀燕豬瘟，盧市府防疫調查，疏漏連連，豬隻死亡數"校正回歸"，差了39頭，難道豬也過復活節？有問題的還沒完，死豬送到化製場的三聯單，怎麼數字也兜不攏？委託化製來源單，有三聯，甲聯由化製車司機，交由化製場核對。乙聯由化製場，轉交雲林動物防疫所，丙聯交豬農收執在12日當天，甲聯是中豬3頭、大豬2頭，但是防疫所的乙聯，中豬5頭、大豬2頭，甲聯的中豬少2頭！依照規定，甲乙丙聯數字要一致，三聯單如果有修改，必須在塗改處簽章，以確保數量正確無誤，如果三聯單數據遭到塗改，恐怕妨礙防疫溯源，檢方已經介入調查。

死豬三聯單「數據有落差」疑竄改！ 台中檢方赴環保局釐清

豬瘟疫調遭砲轟。

至於病毒的可能來源，廚餘，議員也播放兩段短影片，明顯看到收廚餘桶上車時，桶子都沒加蓋，這樣符合中央規定嗎？

豬瘟疫調遭砲轟。議員痛批，盧市府只會責推中央，還敢說自己很認真，民眾都看不下去，像是有截圖外流，民政局下令各公所，用力宣傳，在豬瘟事件，市府很努力，盧團隊不會做事但很會騙人！台中爆非洲豬瘟破口，衝擊全台養豬產業，中央忙救火，台中市政府疫調說法，卻一變再變，與其出動洗腦大隊，各界希望盧市府把力氣用在補破網，千萬別再連滾帶爬！





