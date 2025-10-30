死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清

中部中心報導

台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！





死豬三聯單數據有落差遭竄改 中檢赴環保局釐清

台中市議會批死豬砲聲隆隆。

綠營議員痛批，盧市府疫調疏漏連連，除了豬隻死亡數"校正回歸"，難道豬也過復活節？另外，死豬送到雲林化製場的三聯單，數字還兜不攏！三聯式委託化製來源單，甲聯由化製車司機，交由化製場核對。乙聯由化製場，轉交雲林動物防疫所，丙聯交豬農收執。在12日當天，甲聯是中豬3頭，但是，乙聯中豬5頭，甲聯的中豬少2頭！農業局證實，三聯單的甲聯，有遭到塗改跡象，全案由中檢檢察官，分案調查！

死豬三聯單數據有落差遭竄改 中檢赴環保局釐清

台中市議會批死豬砲聲隆隆。病毒的可能來源，廚餘，被稱為"燕圾湖"的，霧峰掩埋場，透過空拍，看到廚餘湖表層被黃土掩蓋，卻從旁邊疑似溢流出去，廚餘如果被野生動物吃進去，就會在山區到處傳染！霧峰疑似有野豬出沒的蹤跡、市府表示已在處理，要設置物理性圍籬。另外，議員也問，鋪在廚餘坑最底下的防水布，使用多年，沒破嗎？萬一滲漏，這裡緊鄰鳥嘴潭，以及阿罩霧取水口，恐怕影響台中、南投居民，用水安全，環保局如果處理不好，連向來與盧市府友好的白營議員，也砲聲隆隆！

多位民進黨議員質疑，沙鹿、文山、后里三處掩埋場，底部疑似沒有鋪設防水塑膠布等配套措施，不會污染土地嗎？環保局長回應，3處掩埋處，都會在底部鋪設塑膠防水布，也會設沼氣及污水管。

