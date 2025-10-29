死豬化製單疑塗改 檢分案調查

海委會主委管碧玲（右起）、海巡署長張忠龍、農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華、財政部關務署長彭英偉（左）等人29日赴立法院內政委員會針對防堵非洲豬瘟議題備詢。（姚志平攝）

台中市梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調死豬數量屢次更動，還被中央疫情指揮中心揪出化製三聯單對不上。台中市副市長鄭照新29日證實，在核對斃死豬隻數量時，發現化製三聯單有疑似塗改的狀況，已將最新事證移送檢調偵辦，若經查證涉及刑法上的偽造文書罪，將會依法追究到底。中檢29日以證人身分傳喚王姓獸醫佐到案說明，訊後請回。

在豬隻死亡頭數方面，市府疫調公布的數字從最初豬農口述的117頭，又校正回歸為78頭。28日中央疫情指揮中心指出，疫調報告中化製三聯單的甲聯（由化製車持有）與丙聯（豬農保存）有出入。

鄭照新昨說，甲聯、丙聯發現疑似塗改，市府已將相關證據送交檢調偵辦，並請化製廠所在的雲林動物防疫所提供存留的乙聯供比對。台中市養豬協會表示，依規定，三聯單若有修改，必須在塗改處簽章以確保數量正確無誤。

雲林縣動植物防疫所則表示，10月11日至10月21日，雲林化製廠與防疫所各收到11張三聯單，其中12日化製廠的甲聯填寫中豬3頭、大豬2頭，動植物防疫所的乙聯則是中豬5頭、大豬2頭，也就是甲聯的中豬少了2頭；其他10張三聯單數量均吻合，所有相關資料均已送台中市政府。

至於第一頭有症狀的豬隻何時死亡？傳出豬農指9月間就有豬隻流鼻血。鄭照新回應，疫調工作仍在持續，市府目前掌握到就是異常大量死亡的時間是10月11日，市府也依中央指示，加嚴的標準從3％死亡降到2％，往前回溯15天以2％加嚴檢視，也未發現異常。

鄭照新也強調，疫調就像拼圖一樣，光是第一輪疫調還不夠，會再進行更精準的相關交叉比對。

非洲豬瘟案關鍵人王姓獸醫佐10月20日動保處完成採檢送驗當天即出國，28日晚間返國，中檢29日上午以證人身分傳喚他到案說明，經王同意進行手機鑑識採證，訊後請回。中檢也說，市府函文中涉及違反《獸醫師法》部分屬行政罰，未涉刑責，應由主管機關依權責處理。對於三聯單疑「塗改」，中檢已分案調查，另派員赴環保局調查養豬場蒸煮廚餘稽查情形。