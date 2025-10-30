台中警方成功逮捕一詐欺水房集團的侯姓幹部及主嫌，查獲工作用手機、筆電等證物。該集團至少騙取26人，已查證的詐騙金額高達新台幣111萬元！集團採用「死轉手模式」作案，透過層層轉手製造斷點，並在成員被捕後立即將其從群組中踢出以增加警方追查難度，使金流和被害人資料難以完全掌握。

「死轉手」模式躲查緝 草叢＋交通錐成詐欺轉運站。(圖／TVBS)

台中警方破獲一處詐欺水房，逮捕包含主嫌和其餘12人到案，另外也發現集團相當小心，採用多層次"死轉手"方式設斷點，也就是從被害人交付"人頭帳戶"給取簿手，到車手取卡提款，過程一層一層隔開，彼此互不碰面。

台中詐騙幹部落網！「死轉手」騙26人。(圖／TVBS)

警方在地下停車場埋伏，一發現目標立即採取行動逮捕嫌犯。水房幹部看見警察後瞬間呆住，只能乖乖蹲下就範。警方隨後帶領被逮捕的侯姓幹部上樓到其藏匿處進行蒐證，查獲工作用手機、筆電及虛擬貨幣買賣契約書等證物。同時，警方也成功逮捕了集團主嫌。

水房幹部看見警察後瞬間呆住，只能乖乖蹲下就範。(圖／TVBS)

刑事局偵查第六大隊第五隊長黃昭瑜表示，這個水房集團行事非常謹慎。他們使用「死轉手模式」作案，先騙取被害人的人頭帳戶和提款卡，要求被害人將這些物品放到指定的電子置物櫃，再指示取簿手去領取並藏到草叢或交通錐內。集團車手取得這些物品後，再去提領贓款。整個過程中，下游嫌犯完全不需要面對面交接，有效地製造了追查上的斷點。

下游嫌犯完全不需要面對面交接，有效地製造了追查上的斷點。(圖／TVBS)

黃昭瑜進一步指出，這個集團非常警覺，只要有成員被逮捕，集團就會立即將該成員從群組中踢出並刪除相關資訊，大大增加了警方向上追查的難度。

