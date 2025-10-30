「死轉手」藏提款卡洗錢 刑事局破獲集團12人送辦

（中央社記者蘇木春台中30日電）張男涉嫌組成詐騙水房集團，將人頭帳戶存摺及提款卡，以「死轉手」方式藏放在草叢、交通錐等處，再由車手取走提領贓款洗錢，刑事局循線逮捕張男等12人送辦，檢方日前已依法起訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，警方去年6月間接獲情資，並經分析金流及跟監蒐證追查，發現28歲張姓男子詐騙水房集團，與境外假投資詐騙機房勾結，由張男透過工作手機通訊軟體指揮幹部，派遣旗下取簿手前往指定電子式置物櫃，收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹。

案經中打第五隊與台中、台南與台北市警局等單位共組專案小組，於去年7月至今年7月間，前往台中、桃園、高雄、新竹及苗栗等地，帶回集團主嫌張男、幹部與成員等12人，並查扣工作手機、筆記型電腦及虛擬貨幣買賣契約書等證物。

警方查出，集團以死轉手（未碰面秘密地點交換物資）方式，將人頭帳戶存摺及提款卡包裹，藏放於草叢、交通錐或是寄送貨運站，交付取款車手前往提領詐騙贓款，再由張男以虛擬貨幣交易方式，洗錢至境外詐騙機房，經清查被害人達26人，遭詐騙金額達新台幣111萬餘元。

全案警詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將張男等12人移送台灣台中地方檢察署偵辦，其中張男等2人因他案判決確定發監執行，全案檢方近日已偵結起訴。（編輯：謝雅竹）1141030