「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐

中部中心／ 吳璽璸 台中報導

刑事局中打警方，查獲以張姓男子為首的詐騙水房，與境外詐團合作，為躲避查緝，一改以往的面交方式，全都以不碰面接觸的「死轉手」方式，將人頭帳戶存摺與提款卡，放到祕密指定地點，再交付給車手前往取款。至少26人受害，檢警逮捕12人到案。

警方喝斥，詐騙集團成員一個個乖乖就範。刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資，以28歲的張姓男子為首的詐欺水房集團與境外假投資詐欺機房勾結，透過通訊軟體，指揮29歲的侯姓男子，派遣旗下取簿手，

以多層次「死轉手」方式，躲避警方查緝。





刑事局中打接獲情資 以28歲的張姓男子為首的詐欺水房集團與境外假投資詐欺機房勾結犯罪（圖／翻攝畫面）





刑事局偵六大隊第五隊隊長黃昭瑜：「取簿手前往指定電子置物櫃，收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹，爾後將相關包裹藏放於草叢交通錐，或是寄送貨運站等”死轉手”方式，交付於取款車手，前往提領詐騙贓款。」有別以往面交「活轉手」容易遭警方追蹤，詐團將人頭帳戶的存摺和提款卡就這樣包裹式丟包到指定的草叢甚至是藏交通錐下等地方，從取簿到取款都以不碰面的「死轉手」方式製造斷點，再誘騙被害人投資轉帳，最後由張姓主嫌以虛擬貨幣交易方式「回水」至境外詐欺機房。





以不碰面的「死轉手」方式製造斷點 境外詐團誘騙被害人投資轉帳 車手提領後交由張姓主嫌以虛擬貨幣交易方式「回水」至境外詐欺機房（圖／民視新聞）





檢警查緝12人到案，受害人數至少26人，詐騙得手111萬元，張姓主嫌與侯姓幹部更早已犯下詐欺罪遭通緝，這回直接發監服刑，全案依刑法詐欺、洗錢及組織犯罪等罪送辦，檢方偵結起訴。





檢警查緝12人到案 受害人數至少26人 詐騙得手上百萬元（圖／翻攝畫面）









