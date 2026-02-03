殉職勇消詹能傑公祭! 總統頒褒揚令.將入祀忠烈祠

地方中心／綜合報導

基隆消防小隊長詹能傑，上個月21號，執行救火任務時，把氧氣面罩讓給民眾，捨身救人因公殉職，今天舉辦公祭，總統賴清德也頒布褒揚令，和他同年同月同日生的好友，致詞時更提到，要最後一次罵你，為了救人離我們而去。政府也將從優撫恤，並讓詹能傑入祀基隆忠烈祠。

基隆警消小隊長詹能傑英勇殉職，移靈車隊第一站，來到他生前任職的仁愛分隊。同仁：「詹能傑隊長任務結束。」這一刻，同仁再也忍不住，情緒崩潰眼淚奪眶而出，一起送詹能傑最後一程，詹能傑生前的裝備、燻黑的帽子還留在隊上，卻再也看不見他的身影。仁愛分隊分隊長曹志榮：「發生這種不幸的事情，我們很多同仁覺得非常難過，還有很多同仁想起他都會落淚。」

3號下午舉辦公祭，總統賴清德、行政院長卓榮泰，都送花致意，為了表彰他捨身救人的精神，更頒布總統褒揚令。靈柩覆蓋消防旗、國旗，基隆市府也追晉詹能傑為分隊長，並入祀基隆忠烈祠，不過痛失好友，和詹能傑同年同月同日生的同事，致詞時也數度哽咽。

詹能傑靈柩覆蓋國旗、消防旗（圖／民視新聞）

基隆市消防局安全衛生科長余宗庭：「這是我第一次也是最後一次罵你，你這個臭小子，為了救人離我們而去，你知道我們有多想你，你留下捨己救人的精神，留下英雄的美名，讓大家叫你消防之光，但是你看看，多少挺你的弟兄愛你的家人，還有愛你的朋友們，為你流下多少眼淚。」

總統賴清德也頒布褒揚令（圖／民視新聞）

內政部長劉世芳：「調查報告要再更詳盡一點，我們要配合檢察官，那有關撫恤的部分呢，現在也在進行當中很快就出來，就是希望在公祭典禮完成之後呢，再來他家看一下，那希望他們可以平安的度過這個過年。」詹能傑在火災中，把氧氣罩讓給民眾，英勇救人的形象，將永留國人心中。

