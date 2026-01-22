殉職勇消詹能傑捨身救人 警專同學不捨：以你為榮

仁愛消防分隊41歲小隊長詹能傑不幸殉職。（圖／東森新聞）





基隆民宅21日發生火警，奪走消防小隊長詹能傑的生命，他平時表現良好，甚至今年生日正副消防局長，還替他慶祝41歲生日。如今他的警專同學也不捨發聲了「我們以你為榮」。

同窗追憶

詹能傑的警專同學發文悼念，回憶兩人自警專時期相識，形容他一直是無所畏懼、直來直往的人。畢業十多年來，每次播音社聚會，大家總會彼此提醒，進入火場一定要顧好自己與民眾安全，因為一個判斷，就是生與死的距離。

同學提到，詹能傑的犧牲也再次提醒社會，屋內若堆積過多雜物，在危急時刻恐成為阻礙救援與逃生的致命因素。他指出，從新聞畫面中看到詹小隊長三進三出火場，並將自己的氧氣面罩讓給受困民眾，最終雙雙不幸罹難，這正是大家熟悉的詹能傑。

消眷提醒

身為消防眷屬，該名同學也對所有消防員發出提醒，強調每一次出勤的背後，都有擔心、害怕、等待平安回家的家人。他直言，火場判斷真的非常重要，任何一個選擇，都可能影響是否還能再回到家。

想到未來再也無法相約社聚、喝酒聊天、帶著孩子出門，該名同學坦言心中滿是遺憾與不捨。他最後寫道，詹能傑是正義之士，也是勇敢善良的小隊長，「我們以你為榮」。

網友哀悼

貼文一出，網友們也相當不捨，「看到淚崩了，為了捨身救人，也不怕犧牲自己，為什麼是這麼優秀的消防隊長，好心痛，一路好走」、「太難過了，一路好走」、「感同身受的難過，請節哀」、「學長一路好走」。

詹能傑生前職涯

詹能傑職涯中參與過多項大型救災活動，包含2010年4月國道三號山崩、2015年2月復興航空空難、2018年10月普悠瑪自強號翻覆、2021年4月太魯閣408次出軌等等，2023年因為表現良好，被選中前往日本靜岡消防學校受訓。詹能傑站在第一線，一心想將人救出，捨棄自身防護，他的英勇令人不捨。

