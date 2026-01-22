殉職勇消詹能傑摘面罩給受困者 引發「共生面罩」安全討論

基隆小隊長詹能傑三度進入火場，並將氧氣面罩給受困者導致不幸殉職，現在引發對共生面罩的檢討聲音。翻攝畫面

基隆樂利三街民宅昨（21日）發生嚴重火警，造成2人死亡，包含仁愛分隊41歲小隊長詹能傑在多次進入火場搜救過程中殉職。火場內堆積大量雜物，使得搜救環境極度狹隘與危險，也引發消防專業人士對「共生面罩」使用的討論。

消防局表示，詹小隊長在得知受困者後，三度進入火場救援，總計受困76分鐘。由於二樓起火戶內雜物堆積接近天花板，增加了救援難度與潛在山崩風險，詹小隊長在第三次進入時未隨身攜帶共生面罩，選擇親自脫下面罩救助受困者，最終因煙熱及空間受限而不幸殉職。

消防局災害搶救科長蘇元鏞指出，共生面罩設計是為了在搜救過程中保持供氧，讓消防員可以在救援受困者時分享空氣而不脫下個人面罩。然而在實際操作中，部分消防員仍可能因救人心切而放下面罩，增加自身風險。

消防局長游家懿對詹小隊長的英勇表達深切哀悼，並啟動關懷機制與從優撫卹，同時強調將檢討火場搜救裝備使用及訓練流程。消防局也提醒，火場雜物過多會阻礙逃生與救災動線，消防員應審慎評估風險並善用共生面罩等防護裝備。

專家指出，未來火災搜救訓練中，共生面罩的操作與受困者救援策略應納入更完整課程，避免類似悲劇再次發生。



