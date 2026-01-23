殉職勇消詹能傑移靈！警消同仁大雨中現身 哭紅雙眼「送小隊長」

記者林盈君／基隆報導

本月21日晚間，基隆市「台北生活家社區」發生火警，6層樓建築的2樓發生大火，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為了救出33歲受困的羅女，疑吸入煙霧嗆傷昏迷，送醫不治。消息傳出後，同仁們都非常哀慟，無法置信上一秒還叮囑要大家注意的小隊長，再也回不來。22日下午，詹能傑家屬前往醫院相驗、到現場招魂，23日上午，弟弟捧著靈位移往會館，許多警消都紛紛到場，眾人神色哀戚，心情非常沉重。

詹能傑靈位移至會館，警消同仁們紛紛到場致意，送小隊長最後一程。（圖／翻攝畫面）

據了解，發生火警的民宅，因屋內堆放大量的回收物品，包括衣服等易燃物，導致消防搜救困難，有消防員指出，進入火場之後行進間很困難，不小心碰到堆積物就會「整個崩落」，加上衣物等悶燒，整個火場視線不明、狂竄濃煙，而受困的羅女遲遲未尋獲，小隊長詹能傑連續3度返回火場，最後才找到被物品壓住的羅女，見對方奄奄一息，詹能傑將面罩給了羅女，自己卻不幸殉職。

當搜救小組找到昏迷的詹能傑時，立即將他拉上擔架，所有人都拔腿狂奔，要將他送上救護車，期間還有同仁不斷喊著「詹能傑你起來喔！快點起來喔！」但最終仍因缺氧太久，宣告不治。詹能傑殉職消息傳出，分隊長曹志榮、難過哽咽表示「他女兒還這麼小」，又提到詹能傑做事認真負責，每次都衝第一，也很照顧同仁，不敢相信這個噩耗，說完情緒遲遲無法平復，而其他同仁獲悉，也都非常難過。

今天上午，詹能傑家屬將其靈位送往會館，警消同仁們紛紛到場致意，即便基隆下著大雨，也要來送小隊長最後一程。而詹能傑捨身救人的英勇，也讓很多網友感動落淚，紛紛致敬衝鋒在第一線的警消，對此，基隆市長謝國樑表示，將爭取從優撫卹，讓詹能傑入祀忠烈祠，消防署長蕭煥章更表示，在制度面會照顧他9歲的女兒，直到大學畢業為止，讓罹難同仁盡可能沒有後顧之憂。

