殉職勇消詹能傑稱「衣服像山」！屋主撿回收堆家中 醫：氣切搶救50分仍無效

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出被屋內眾多雜物而受困女子不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街一處大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝進火場，為救出被屋內眾多雜物而受困的22歲女子不幸殉職。基隆長庚醫院表示，詹能傑22日凌晨送到院時已經沒有呼吸心跳，經醫師緊急氣切搶救50分鐘後，仍無法救回性命，對此感到相當遺憾。

21日晚間10時許，基隆市消防局接獲報案指該社區2樓起火，隨即濃煙布滿整棟大樓。2樓女屋主雖幸運逃生，但其女兒受困屋內。詹能傑三度進入火場執行核心搜救任務時，終於發現受困女子，詹能傑捨命將自己的空氣呼吸器面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳昏厥送醫不治。

廣告 廣告

對此，基隆長庚醫院院長吳俊德受訪時說明，詹能傑約於22日凌晨2時許送到急診室，當時已經沒有心跳；因其將氧氣留給受困女子使用，造成長時間缺氧，急救過程中無法順利地放進呼吸管，只好執行氣切手術，並盡最大努力搶救50分鐘，但仍不幸宣告不治。此外，受輕傷的患者，院方也已做好處置，目前仍有4人留院觀察中。

而該名22歲受困女子隨後被救出後也送醫不治，詹能傑特別告知隊友「屋內雜物眾多」。女子父親發聲坦言，太太多年來撿回收，因為外面沒空間放，才把雜物堆在家裡。

根據基隆消防局資料，詹能傑為警專23期畢業，消防資歷近20年，曾參與0425國道三號崩塌、0204復興航空235號班機空難、1021普悠瑪號列車出軌、0402太魯閣列車出軌、0204花蓮震災雲門翠堤大樓倒塌等重大事故搜救行動。

他更擁有消防設備士證書、救助隊、EMT2、火災搶救初級班、化學災害搶救基礎班、國際人道組合訓練、船舶災害搶救訓練班、OPENWATER DIVER、ADVANCED DIVER、RESCUE DIVER救援潛水證照、災害防救訓練種子教官、安全駕駛種子教官等全方位專業證照及訓練，並於2019年榮獲消防署消防績優救護人員殊榮。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出被屋內眾多雜物而受困女子不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出被屋內眾多雜物而受困女子不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美容店老闆讓「4歲童握方向盤」上路 遭公審竟反嗆：踢到你家祖墳？

網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇

注意！法國Picot嬰兒奶粉疑含「毒素」 台灣也在名單內