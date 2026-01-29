殉職勇消詹能傑遺孀發聲 「未開專戶募款」大眾勿受騙

仁愛分隊小隊長詹能傑遺孀發聲。（圖／翻攝自臉書＠KLFD119）

基隆市一處大型社區21日深夜發生火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困女子，三度衝進火場，並將自己的空氣呼吸器面罩讓給受困者使用，但最終不幸因吸入過量濃煙殉職。消息曝光也掀起各界關注，詹能傑家中留下就讀國小的女兒，以及身為護理師的妻子。而其家屬近期接獲眾多民眾詢問捐款事宜，詹能傑妻子今（29）日稍早發聲表示，目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權代募，請民眾務必留意切勿受騙。

詹能傑妻子發聲明表示，感謝社會各界對她先生的關懷與致意，而家屬在此鄭重說明：目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款。

詹能傑妻子直言，發布此聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望能夠保護孩子，避免受到不必要的關注與影響；最後並再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。

基隆市「台北生活家」大型社區1棟6層樓的2樓民宅21日起火竄濃煙，2樓女屋主雖成功逃出，但其22歲女兒仍受困屋內。詹能傑第三次進入火場後，終於找到受困女子，並毅然將自己的空氣呼吸器面罩脫下給她使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳，送醫後宣告不治；該名受困女子被救出時，也已不幸身亡。

事實上，詹能傑第二次從火場撤出時，全身已被濃煙燻黑、流大汗，但仍詳細向消防弟兄說明屋內狀況，直言屋內四周堆滿衣物、雜物，同仁務必特別小心；未料他更換新的空氣瓶三度進入火場後，救援路線受阻，他與受困女子均雙雙不幸罹難。

