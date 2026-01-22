殉職勇消「三進火場」摘面罩救人！粉專怒揭奪命關鍵
社會中心／李汶臻報導
基隆安樂區一處大型社區昨（21）日深夜竄出惡火，趕往現場救火的41歲仁愛分隊小隊長詹能傑「三度進火場」救人，期間甚至還將氧氣面罩摘下，給受困者使用，但自己卻因此不幸殉職。消防粉專「消防神主牌」稍早發文點出奪命關鍵，直言「殺死人的不是火」，隨後還上傳30秒影片提醒民眾，處理家中「易燃雜物」時須嚴格執行的SOP。
詹能傑3度進火場救人 摘面罩「火神奪命」
基隆大型社區「台北生活家」21日深夜發生嚴重火警，最終釀2死4傷。這場惡火不僅奪走一位無辜民眾的生命，仁愛分隊小隊長詹能傑也不幸殉職。據了解，起火點在二樓，現場堆放大量雜物，物品多到快頂到天花板。詹能傑進入火場救人前，還心繫隊員並特別叮嚀同仁「全部都是衣服你們要小心一點，你只要不小心碰到就山崩了，要小心一點」，沒想到卻成為最後遺言。
殉職勇消詹能傑第二次搜救出來時，提醒同仁「現場堆滿雜物」搶救困難。（圖／翻攝畫面）
消防粉專揭奪命關鍵 轟：殺人的不是火
消防粉專「消防神主牌」22日一早就發文透露，看到消息「不只是悲痛，更是憤怒」，並點出奪命關鍵寫下「說句難聽的實話：很多時候，殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的『環境』」。粉專也藉此機會發出紅色警報，提醒民眾如果不處理掉走道與樓梯間的「陳年路障」，否則「你家就是下一個隨時會引爆的彈藥庫兼迷宮」，接著指出「看著你家那些堆到天花板的紙箱、捨不得丟的舊家具、塞滿樓梯口的雜物。你以為那是節省空間？錯，那是你在封死自己的活路」。
居家隱形炸彈 粉專貼30秒影片示警
另外，粉專還點出藏在雜物堆裡的「隱形炸彈」廢棄鋰電池，是最可怕的起火點。同時也再度提醒大家「廢電池絕對不能丟垃圾車，你會害死清潔員」，並示警這幾年已多次發生廢棄鋰電池被隨意丟進一般垃圾袋，垃圾車壓縮機一壓，鋰電池瞬間爆炸噴火，炸傷清潔隊員的眼睛和身體的悲劇。隨後粉專還上傳30秒短片，請大家嚴格執行以下SOP：
絕緣處理：
拿膠帶把電池的「金屬接觸點」貼起來，避免短路。
獨立分開：
找個袋子把它們另外裝，絕對不能混入一般垃圾或紙類回收。
正確回收：
拿到通訊行，或是直接交給資源回收車的人員，並口頭告知「這是電池」。
原文出處：基隆奪命惡火「詹能傑3進火場」殉職！粉專PO片揭奪命關鍵：不是火
更多民視新聞報導
看好台積電站上2千元！她曝1時間：勇敢買進
徐亨「昔欠2億」自爆0通告！債主竟是女星現身了
基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 28則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 296則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
史無前例！世界攀岩王挑戰徒手爬台北101 賈永婕曬合照重申「2不1提醒」
體育中心／黃崇超報導世界極限攀岩王霍諾德（Alex Honnold）過去以無繩攀岩聞名，已經攻占全球大小地標的他，這回將在本週六（24日）挑戰徒手攻頂508公尺的台北101。當信義區地標101變身極限挑戰舞台，對霍諾德來說這次不只高度驚人，101的特殊結構更被點名是魔王級關卡，《赤手獨攀台北101：直播》將於該日上午9點在串流平台直播，101董事長賈永婕曬出合照，並且重申「2不1提醒」原則，期待大眾能一起創造台灣驕傲。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 31則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 45則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 20則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言
彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了
年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天（21日）再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 17則留言