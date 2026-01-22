殉職勇消「三進火場」摘面罩救人！粉專怒揭奪命關鍵

社會中心／李汶臻報導

基隆安樂區一處大型社區昨（21）日深夜竄出惡火，趕往現場救火的41歲仁愛分隊小隊長詹能傑「三度進火場」救人，期間甚至還將氧氣面罩摘下，給受困者使用，但自己卻因此不幸殉職。消防粉專「消防神主牌」稍早發文點出奪命關鍵，直言「殺死人的不是火」，隨後還上傳30秒影片提醒民眾，處理家中「易燃雜物」時須嚴格執行的SOP。

詹能傑3度進火場救人 摘面罩「火神奪命」

基隆大型社區「台北生活家」21日深夜發生嚴重火警，最終釀2死4傷。這場惡火不僅奪走一位無辜民眾的生命，仁愛分隊小隊長詹能傑也不幸殉職。據了解，起火點在二樓，現場堆放大量雜物，物品多到快頂到天花板。詹能傑進入火場救人前，還心繫隊員並特別叮嚀同仁「全部都是衣服你們要小心一點，你只要不小心碰到就山崩了，要小心一點」，沒想到卻成為最後遺言。

基隆奪命惡火「詹能傑3進火場」殉職！粉專PO片曝奪命關鍵：不是火

殉職勇消詹能傑第二次搜救出來時，提醒同仁「現場堆滿雜物」搶救困難。（圖／翻攝畫面）





消防粉專揭奪命關鍵 轟：殺人的不是火

消防粉專「消防神主牌」22日一早就發文透露，看到消息「不只是悲痛，更是憤怒」，並點出奪命關鍵寫下「說句難聽的實話：很多時候，殺死人的不是火，而是你們堆疊出來的『環境』」。粉專也藉此機會發出紅色警報，提醒民眾如果不處理掉走道與樓梯間的「陳年路障」，否則「你家就是下一個隨時會引爆的彈藥庫兼迷宮」，接著指出「看著你家那些堆到天花板的紙箱、捨不得丟的舊家具、塞滿樓梯口的雜物。你以為那是節省空間？錯，那是你在封死自己的活路」。

居家隱形炸彈 粉專貼30秒影片示警

另外，粉專還點出藏在雜物堆裡的「隱形炸彈」廢棄鋰電池，是最可怕的起火點。同時也再度提醒大家「廢電池絕對不能丟垃圾車，你會害死清潔員」，並示警這幾年已多次發生廢棄鋰電池被隨意丟進一般垃圾袋，垃圾車壓縮機一壓，鋰電池瞬間爆炸噴火，炸傷清潔隊員的眼睛和身體的悲劇。隨後粉專還上傳30秒短片，請大家嚴格執行以下SOP：

絕緣處理：

拿膠帶把電池的「金屬接觸點」貼起來，避免短路。

獨立分開：

找個袋子把它們另外裝，絕對不能混入一般垃圾或紙類回收。

正確回收：

拿到通訊行，或是直接交給資源回收車的人員，並口頭告知「這是電池」。

