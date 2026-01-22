殉職小隊長詹能傑母照片遭冒用 家屬籲：幫忙檢舉下架文章

詹能傑在救援任務時不幸殉職，不肖人士竟冒用詹母照片在社群發文。翻攝畫面

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，昨（21日）執行火警救援勤務時不幸殉職，詹能傑在消防工作中表現英勇，讓消防同仁及民眾深感哀痛，沒想到竟有不肖人士，冒用詹母的照片在社群發文，讓許多人差點信以為真，家屬發現後也立刻留言澄清。

此為不肖人士冒用詹母照片的假帳號，家屬盼網友看見可以幫忙檢舉讓文章下架。翻攝Threads

今（22日）下午社群媒體上出現一則貼文，內容聲稱是詹能傑母親所發，描述「殉職不應只是新聞」、「他是被一次沒關係、撐一下拖進火場」等文字，引發許多人轉發及關注。

家屬隨後出面澄清指出，該帳號並非詹母本人操作，貼文內容屬冒名發文，並呼籲網友：「請勿冒用我阿姨的身分，並立即撤下相關貼文。家屬目前仍在處理後事，請勿造成二次傷害。若持續冒名發文，絕不寬貸。」同時，家屬也請大家協助檢舉該帳號，避免後續衍生其他詐騙行為。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

64名消防英雄不能忘！詹能傑三進火場殉職 拼命救人的代價成家屬一生之痛

這種老公不要也罷！台中男爭吵自傷送醫 護理師關心竟遭揮拳揍飛

拉女進大安森林公園公廁還把體液噴臉上 監視器一播…男逆轉無罪

蘆洲雙屍案廖父賣蔥油餅兼當乩童 幫人問事解惑卻沒算到弒親死劫